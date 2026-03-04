耀登1月EPS -0.09元 元晶-0.1元

射頻元件暨天線廠耀登（3138）被列為警示股，昨（3）日公告自結數，今年元月稅後虧損441萬元，每股淨損0.09元。

耀登受惠太空AI題材，股價表現從今年初108元，一路向上狂飆，最高一度來到239元，波段漲幅達逾120%，昨日下跌0.5元，收217元，維持高檔。

耀登指出，第1季為產業傳統淡季，預期為全年相對低點，全年營運可望呈現逐季成長態勢，公司將持續聚焦衛星地面使用者終端、陣列天線與通訊系統整合等核心技術。

太陽能模組廠元晶元月稅後淨損5,400萬元，每股淨損0.1元。

元晶受惠太空AI題材，股價從今年初27.9元一路上漲，最高一度來到54.2元，之後高檔震盪，昨日小漲0.05元，收49.65元，今年以來波段漲幅逾七成。

特斯拉執行長馬斯克喊出太空AI計畫，以太陽能解決地球電力不足，元晶也投入布局次世代技術鈣鈦礦太陽能電池（PSCs）卡位商機。太陽能業者表示，太空零組件的門檻較高，對毛利率與獲利有正面挹注。