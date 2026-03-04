快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

聽新聞
0:00 / 0:00

耀登1月EPS -0.09元 元晶-0.1元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

射頻元件暨天線廠耀登（3138）被列為警示股，昨（3）日公告自結數，今年元月稅後虧損441萬元，每股淨損0.09元。

耀登受惠太空AI題材，股價表現從今年初108元，一路向上狂飆，最高一度來到239元，波段漲幅達逾120%，昨日下跌0.5元，收217元，維持高檔。

耀登指出，第1季為產業傳統淡季，預期為全年相對低點，全年營運可望呈現逐季成長態勢，公司將持續聚焦衛星地面使用者終端、陣列天線與通訊系統整合等核心技術。

太陽能模組廠元晶元月稅後淨損5,400萬元，每股淨損0.1元。

元晶受惠太空AI題材，股價從今年初27.9元一路上漲，最高一度來到54.2元，之後高檔震盪，昨日小漲0.05元，收49.65元，今年以來波段漲幅逾七成。

特斯拉執行長馬斯克喊出太空AI計畫，以太陽能解決地球電力不足，元晶也投入布局次世代技術鈣鈦礦太陽能電池（PSCs）卡位商機。太陽能業者表示，太空零組件的門檻較高，對毛利率與獲利有正面挹注。

太陽能電池 太空 太陽能

延伸閱讀

外資昨日大買股幾乎都跌翻 僅剩這兩檔維持紅盤

青雲元月 EPS 6.92元

中探針元月 EPS 0.15元

南茂元月 EPS 0.24元

相關新聞

價值逾5.73億！郭台銘贈曾馨瑩2500張鴻海股票 手上持有張數曝光

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘預定贈與其妻曾馨瑩2,500張鴻海股票，依據鴻海3日股票收盤價229元計算，2,500張鴻海股票價值約達5.73億元。

義隆營運淡季不淡 預期本季將有兩位數成長

IC設計大廠義隆（2458）昨（3）日召開法說會，看好今年AI產品營收比重有機會達雙位數百分比，首季營運估計淡季不淡，上、下半年業績比重約為45比55。

文曄去年每股賺11.61元

受惠AI帶動通訊與資料中心需求升溫，通路商文曄（3036）公布2025年第4季營收3,421億元，超越財測上緣的3,200億元；單季獲利41.9億元改寫單季新高。公司指出，Future營運復甦帶來效益逐步發酵，加上AI推升半導體需求，是獲利攀升的關鍵動能。

南亞科2月合併營收 再創新高

記憶體持續供不應求，記憶體大廠南亞科（2408）昨（3）日公布2月業績創歷史新高，連四個月改寫紀錄。

光聖1月EPS 2.3元

光通訊股王光聖（6442）昨（3）日公告今年1月自結財報，1月自結歸屬母公司稅後純益1.78億元，年增56％，每股純益2.3元。法人指出，美系雲端服務大廠（CSP）今年訂單動能有望比去年強勁，光聖全年業績有望逐季看增。

神達去年EPS 5.15元 將發4元股利

神達（3706）昨（3）日公布2025年財報，受惠AI伺服器業務大幅成長，本業創下歷史新高紀錄，稅後純益為68.38億元，年增72.6%，為歷史第三高，每股純益5.15元。神達董事會通過盈餘分派案，將配發每股4元，包含現金股利每股3元及股票股利每股1元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。