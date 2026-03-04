華邦電1月EPS 0.62元 毛利率可期

記憶體大廠華邦電（2344）昨（3）日依規定公告自結財務資訊，1月歸屬母公司業主淨利27.83億元、年增達562.29%，每股純益0.62元。

展望本季，AI伺服器帶動高效能運算需求升溫，加上供給端資源配置調整，記憶體供需結構改善。華邦電先前表示2026、2027年產能已銷售及預定完畢，預期2026年位元出貨量可望倍增。公司進一步說明，本季價格動能延續，CMS第1季產品價格漲幅可望與去年第4季相當，SLC NAND漲價幅度更大；在產品組合與價格支撐下，第1季毛利率有機會優於2025年第3季，並持續以提升高附加價值產品占比、優化產品組合為重點。

因應需求與長期成長，華邦電加速擴產，2026年資本支出將由2025年的55億元倍增至421億元，聚焦記憶體與特殊製程等關鍵領域，以強化供應能力、回應客戶長約需求。預估台中廠新產能可望7月起陸續開出，高雄廠預計5、6月裝機擴產，新增產能於2027年量產，希望在供需轉趨吃緊、價格走揚的環境下，透過產能與產品組合雙軌並進，支撐後續出貨成長與營運動能。