神達去年EPS 5.15元 將發4元股利
神達（3706）昨（3）日公布2025年財報，受惠AI伺服器業務大幅成長，本業創下歷史新高紀錄，稅後純益為68.38億元，年增72.6%，為歷史第三高，每股純益5.15元。神達董事會通過盈餘分派案，將配發每股4元，包含現金股利每股3元及股票股利每股1元。
神達2025年營收1,055.77億元，年增72.1%；營業利益53.74億元，年增201.9%，為歷史新高；營益率5.09%，年增2.18個百分點。今年元月業績102.67億元，站穩百億水準，月減2.7%、年增34.3%，創歷年同期新高紀錄。
展望後市，神達今年伺服器營運持續正向，加上旗下神達數位持續受惠智慧物聯、智慧車載與車隊管理等需求，法人預估，今年營收有望優於去年。
