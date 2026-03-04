光聖1月EPS 2.3元

光通訊股王光聖（6442）昨（3）日公告今年1月自結財報，1月自結歸屬母公司稅後純益1.78億元，年增56％，每股純益2.3元。法人指出，美系雲端服務大廠（CSP）今年訂單動能有望比去年強勁，光聖全年業績有望逐季看增。

光聖因股價強勢，昨（3）日依規定公告今年1月自結財報，單月合併營收9.55億元、年減6％，稅前淨利2.51億元、年增72％，歸屬母公司稅後淨利1.78億元，每股純益2.30元。

法人指出，光聖受惠於1月提前備貨需求，加上去年同期為農曆春節，基期較低。觀察第1季業績，在美系CSP大廠拉貨加持下，本季獲利可望年增雙位數，有望改寫同期新高，訂單能見度有望看到今年下半年，全年業績表現呈現逐季成長，帶動今年獲利將有機會再創高。

光聖在光纖高芯數電纜具有市場領先地位，已經推進到3,456芯，逐步成為今年產品出貨主流，最高階的6,912芯正在送樣階段，預期明年開始量產出貨，持續帶動業績。

AI伺服器的運算資料量不斷增加，且從要求算力轉為重視傳輸速度。資料傳輸重要介面的光纖纜線出現規格升級需求，包括輝達AI伺服器平台規格、Google的TPU、亞馬遜的Trainium平台都有大量光通訊拉貨動能，在AI伺服器商機不斷加持下，光通訊廠後續營運持續受到市場關注。

光聖昨日股價收盤下跌1.06％至2,330元，仍舊創下歷史次高，持續穩居光通訊股王。籌碼面上，三大法人逢低布局，買超254張，以投信買超力道最強，單日買超257張，連續兩個交易日站在買方。