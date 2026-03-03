快訊

達發科於MWC 2026發表新世代多聲道空間音訊技術

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
達發與 Fraunhofer 合作為新世代連網裝置打造具備沉浸感與擴展性的多聲道音訊體驗。圖／達發提供
達發與 Fraunhofer 合作為新世代連網裝置打造具備沉浸感與擴展性的多聲道音訊體驗。圖／達發提供

達發（6526）今日與 Fraunhofer IIS 於 2026 歐洲區世界通訊大會（MWC）上，共同發表專為新世代無線耳機打造的突破性多聲道空間音訊解決方案。此次合作將 Fraunhofer 領先業界的 LC3plus 編解碼器與 Cingo 空間音訊渲染解決方案，完美整合至達發科技旗艦級藍牙系統單晶片（SoC）AB1595 中，為高階行動裝置與延展實境（XR）應用，帶來高解析度、低延遲且具備高度抗干擾能力的無線多聲道音訊體驗。

此聯合解決方案的核心，在於建立一條無縫、高解析度的多聲道無線傳輸鏈，旨在滿足行動裝置、XR 及沉浸式媒體生態系日益增長的需求。透過達發科技專利的「高資料傳輸率技術 (HDT)」，AB1595平台提供了支援 Fraunhofer LC3plus 編解碼器所需的強大頻寬。兩者結合能以極具效率的位元率和超低延遲提供高解析度音訊，這對於突破傳統立體聲限制、實現具備擴展性的多聲道耳機設計至關重要。

在傳輸通道之外，Fraunhofer的Cingo 雙耳渲染技術能將多聲道內容，直接在耳機端轉化為沉浸式的 3D 聆聽體驗。Cingo 為影音串流、遊戲、沉浸式通訊與新世代媒體服務帶來栩栩如生的音效。此外，透過CyweeMotion 的感測器融合技術，達發支援了具備頭部追蹤功能的動態空間音訊——這是實現沉浸式媒體與 XR 應用的關鍵。CyweeMotion 為真無線藍牙耳機（TWS）與開放式穿戴立體聲耳機（OWS）設計提供了單耳及同步雙耳 IMU 感測模式，在各種外觀設計上皆能帶來穩定且反應靈敏的頭部追蹤表現。

達發AB1595 提供了一個高度開放且對開發者友善的數位訊號處理（DSP）平台，能讓如 Fraunhofer 等先進的第三方演算法高效運行。此次整合充分展現了達發科技的承諾：協助 OEM 廠商與行動生態系合作夥伴在競爭激烈的全球市場中脫穎而出。達發科技資深副總經理楊裕全表示：「達發致力於提供一個開放且強大的平台，賦能我們的合作夥伴突破無線音訊的極限。AB1595 的設計旨在無縫支援複雜的第三方演算法。我們非常榮幸能與 Fraunhofer 合作，為新世代連網裝置打造具備沉浸感與擴展性的多聲道音訊體驗。」

MWC 行動裝置 高解析度

相關新聞

價值逾5.73億！郭台銘贈曾馨瑩2500張鴻海股票 手上持有張數曝光

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘預定贈與其妻曾馨瑩2,500張鴻海股票，依據鴻海3日股票收盤價229元計算，2,500張鴻海股票價值約達5.73億元。

南亞科馬年營收狂飆 2月營收衝上156億元續創新高

記憶體大缺貨，南亞科(2408)今公布2026年2月自結合併營收為新台幣156.07億元，較上月增加1.94%，年增更高達586.71%；累計合併前二月營收為新台幣309.17億元，較去年同期增加597.10%。

今年以來漲一倍！ 兆赫應要求公布業績 1月EPS 0.15元

兆赫（2485）股價大漲，應證交所要求公布自結獲利數字，兆赫2026年1月營收3.8億元，年增163%，每股純益0.15元，年增208%。

義隆法說會／估首季淡季不淡 今年AI業績比重有機會達雙位數百分比

IC設計大廠義隆（2458）於3日召開法說會，該公司表示，今年AI相關產品的業績比重，有機會達雙位數百分比。首季業績估計將是淡季不淡局面，整體上、下半年業績比重應會呈現45比55。

地球好危險！資金湧入太空避風「低軌衛星三強」力抗台股強震飆漲停

當美國駐沙使館遭襲的黑天鵝降臨，地面上的權值股紛紛中彈，市場資金在「外太空」找避風港。3 日台股盤中一度急殺逾 717 點、高低震盪達 887 點，但在 MWC 2026 衛星商用化題材護體下，低軌衛星族群展現驚人韌性，百一（6152）、大眾控（3701）、兆赫（2485）更在萬綠叢中強勢鎖住漲停，宏捷科（8086）、耀登（3138）亦一度亮燈表態，指標股元晶（6443）、華通（2313）聯袂放量穩高，族群成為今日最硬挺的避風港。

仁寶今年資本支出倍增

代工廠仁寶（2324）衝刺AI伺服器布局，昨（2）日宣布今年資本支出180億元，年增逾一倍。總經理伯納多羅看好，受惠伺服器新產能開始大量開出，本季出貨將比去年第4季倍數成長，2026年伺服器營收占比可望達一成，明年比重進一步翻倍至兩成。

