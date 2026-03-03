達發科於MWC 2026發表新世代多聲道空間音訊技術

達發（6526）今日與 Fraunhofer IIS 於 2026 歐洲區世界通訊大會（MWC）上，共同發表專為新世代無線耳機打造的突破性多聲道空間音訊解決方案。此次合作將 Fraunhofer 領先業界的 LC3plus 編解碼器與 Cingo 空間音訊渲染解決方案，完美整合至達發科技旗艦級藍牙系統單晶片（SoC）AB1595 中，為高階行動裝置與延展實境（XR）應用，帶來高解析度、低延遲且具備高度抗干擾能力的無線多聲道音訊體驗。

此聯合解決方案的核心，在於建立一條無縫、高解析度的多聲道無線傳輸鏈，旨在滿足行動裝置、XR 及沉浸式媒體生態系日益增長的需求。透過達發科技專利的「高資料傳輸率技術 (HDT)」，AB1595平台提供了支援 Fraunhofer LC3plus 編解碼器所需的強大頻寬。兩者結合能以極具效率的位元率和超低延遲提供高解析度音訊，這對於突破傳統立體聲限制、實現具備擴展性的多聲道耳機設計至關重要。

在傳輸通道之外，Fraunhofer的Cingo 雙耳渲染技術能將多聲道內容，直接在耳機端轉化為沉浸式的 3D 聆聽體驗。Cingo 為影音串流、遊戲、沉浸式通訊與新世代媒體服務帶來栩栩如生的音效。此外，透過CyweeMotion 的感測器融合技術，達發支援了具備頭部追蹤功能的動態空間音訊——這是實現沉浸式媒體與 XR 應用的關鍵。CyweeMotion 為真無線藍牙耳機（TWS）與開放式穿戴立體聲耳機（OWS）設計提供了單耳及同步雙耳 IMU 感測模式，在各種外觀設計上皆能帶來穩定且反應靈敏的頭部追蹤表現。

達發AB1595 提供了一個高度開放且對開發者友善的數位訊號處理（DSP）平台，能讓如 Fraunhofer 等先進的第三方演算法高效運行。此次整合充分展現了達發科技的承諾：協助 OEM 廠商與行動生態系合作夥伴在競爭激烈的全球市場中脫穎而出。達發科技資深副總經理楊裕全表示：「達發致力於提供一個開放且強大的平台，賦能我們的合作夥伴突破無線音訊的極限。AB1595 的設計旨在無縫支援複雜的第三方演算法。我們非常榮幸能與 Fraunhofer 合作，為新世代連網裝置打造具備沉浸感與擴展性的多聲道音訊體驗。」