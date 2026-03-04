快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲李孟珊／台北報導
南亞科總經理李培瑛。聯合報系資料照
南亞科總經理李培瑛。聯合報系資料照

記憶體持續供不應求，記憶體大廠南亞科（2408）昨（3）日公布2月業績創歷史新高，連四個月改寫紀錄。

南亞科2月合併營收為156.07億元，月增1.9％，較去年同期增加5.86倍，累計今年前兩月合併營收309.17億元，年增幅度高達5.97倍。

南亞科總經理李培瑛日前指出，AI與一般伺服器持續驅動今年的DRAM需求，由於產能受限，多種DRAM產品包括DDR5、LPDDR5、DDR4、LPDDR4及DDR3等預期將持續缺貨，未來高頻寬與高密度DRAM將持續擴展至雲端及邊緣AI應用。

南亞科看好AI與雲端伺服器持續推升DRAM用量，今年相關需求仍看增，AI應用正從資料中心延伸至邊緣運算與客製化方案；終端方面，新一代PC與手機升級DDR5／LPDDR5容量，帶動消費性產品對DDR4／LPDDR4的拉貨力道。

從供給端來看，李培瑛認為，今年與明年上半年整體供給增加有限，AI需求高度集中於高頻寬記憶體（HBM），所需產能為一般DRAM的二至三倍，因此排擠DDR4、LPDDR4等傳統產品產能。製程一旦完成升級，不易再回頭生產，也限制供給彈性，相關供需吃緊情況短期內不易緩解。

李培瑛透露，以急單與合約價平均售價（ASP）來看，DRAM上季報價漲幅超過30％，南亞科持續上調價格，漲幅可能不如去年第4季明顯，但價格續揚，本季毛利率有機會續增。

李培瑛並表示，因市場不確定性高，客戶目前傾向簽訂較長期合約，甚至願意接受價格鎖定，等同「保量保價」，南亞科將依客戶過往合作狀況，進行差異化策略。

因應產業趨勢發展，南亞科先前宣布，今年資本支出將達500億元，為史上最大手筆，年增約2.7倍，主要用來擴充新廠產能，預計2028年上半年可開出2萬片新產能。

DRAM DDR5 DDR4

相關新聞

價值逾5.73億！郭台銘贈曾馨瑩2500張鴻海股票 手上持有張數曝光

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘預定贈與其妻曾馨瑩2,500張鴻海股票，依據鴻海3日股票收盤價229元計算，2,500張鴻海股票價值約達5.73億元。

義隆營運淡季不淡 預期本季將有兩位數成長

IC設計大廠義隆（2458）昨（3）日召開法說會，看好今年AI產品營收比重有機會達雙位數百分比，首季營運估計淡季不淡，上、下半年業績比重約為45比55。

文曄去年每股賺11.61元

受惠AI帶動通訊與資料中心需求升溫，通路商文曄（3036）公布2025年第4季營收3,421億元，超越財測上緣的3,200億元；單季獲利41.9億元改寫單季新高。公司指出，Future營運復甦帶來效益逐步發酵，加上AI推升半導體需求，是獲利攀升的關鍵動能。

南亞科2月合併營收 再創新高

記憶體持續供不應求，記憶體大廠南亞科（2408）昨（3）日公布2月業績創歷史新高，連四個月改寫紀錄。

光聖1月EPS 2.3元

光通訊股王光聖（6442）昨（3）日公告今年1月自結財報，1月自結歸屬母公司稅後純益1.78億元，年增56％，每股純益2.3元。法人指出，美系雲端服務大廠（CSP）今年訂單動能有望比去年強勁，光聖全年業績有望逐季看增。

神達去年EPS 5.15元 將發4元股利

神達（3706）昨（3）日公布2025年財報，受惠AI伺服器業務大幅成長，本業創下歷史新高紀錄，稅後純益為68.38億元，年增72.6%，為歷史第三高，每股純益5.15元。神達董事會通過盈餘分派案，將配發每股4元，包含現金股利每股3元及股票股利每股1元。

