南亞科2月合併營收 再創新高

記憶體持續供不應求，記憶體大廠南亞科（2408）昨（3）日公布2月業績創歷史新高，連四個月改寫紀錄。

南亞科2月合併營收為156.07億元，月增1.9％，較去年同期增加5.86倍，累計今年前兩月合併營收309.17億元，年增幅度高達5.97倍。

南亞科總經理李培瑛日前指出，AI與一般伺服器持續驅動今年的DRAM需求，由於產能受限，多種DRAM產品包括DDR5、LPDDR5、DDR4、LPDDR4及DDR3等預期將持續缺貨，未來高頻寬與高密度DRAM將持續擴展至雲端及邊緣AI應用。

南亞科看好AI與雲端伺服器持續推升DRAM用量，今年相關需求仍看增，AI應用正從資料中心延伸至邊緣運算與客製化方案；終端方面，新一代PC與手機升級DDR5／LPDDR5容量，帶動消費性產品對DDR4／LPDDR4的拉貨力道。

從供給端來看，李培瑛認為，今年與明年上半年整體供給增加有限，AI需求高度集中於高頻寬記憶體（HBM），所需產能為一般DRAM的二至三倍，因此排擠DDR4、LPDDR4等傳統產品產能。製程一旦完成升級，不易再回頭生產，也限制供給彈性，相關供需吃緊情況短期內不易緩解。

李培瑛透露，以急單與合約價平均售價（ASP）來看，DRAM上季報價漲幅超過30％，南亞科持續上調價格，漲幅可能不如去年第4季明顯，但價格續揚，本季毛利率有機會續增。

李培瑛並表示，因市場不確定性高，客戶目前傾向簽訂較長期合約，甚至願意接受價格鎖定，等同「保量保價」，南亞科將依客戶過往合作狀況，進行差異化策略。

因應產業趨勢發展，南亞科先前宣布，今年資本支出將達500億元，為史上最大手筆，年增約2.7倍，主要用來擴充新廠產能，預計2028年上半年可開出2萬片新產能。