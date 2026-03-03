快訊

文曄去年Q4每股純益3.46元 創單季新高 本季持續創高

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
文曄董事長鄭文宗。圖／文曄提供
文曄董事長鄭文宗。圖／文曄提供

IC通路大廠文曄（3036）今日召開線上法人說明會，會中說明2025年第4季營運成果及未來營運展望。2025年第4季合併營收約為新台幣3421億元，季增約4%、年成長約31%，超過財測上緣的3200億元。合併營業利益約新台幣59.9億元，季增約6%、年增42%。合併稅後純益約新台幣41.9億元，季增約10%，年增65%，超過財測上緣的41億元。以加權平均股數計算，每股純益稅後3.46元，季增2%，年增約52%，創下單季新高。

文曄表示，2025年上半年雖受關稅與匯率波動等不確定因素影響，然AI相關半導體需求持續成長加上Future營運逐步復甦，帶動全年營收與獲利創下歷史新高。全年自結合併營收約為新台幣1兆1,779億元，年成長約23%，合併營業利益約新台幣208.8億元，年成長約37%，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約新台幣135.4億元，年成長約49%，以加權平均股數計算稅後EPS (扣除特別股股息)約新台幣11.6元，以期末股數計算則為新台幣10.5元。

展望2026年第一季，基於1美元兌換31.5元新台幣的假設，合併營收預估中位數約為新台幣4750億元，年成長約92%，合併營業利益預估中位數約新台幣85.6億元，年成長約87%，預估本季稅後純益預估中位數約新台幣60.8億元，年成長約125%，每股純益中位數約4.8元，年成長約99%，並持續改寫新高。

文曄強調，今年整體半導體需求預期將維持成長態勢。根據各主要雲端服務供應商的資本支出計畫，AI基礎設施投資動能強勁且可望延續，帶動相關電子零組件需求成長。另外，在非AI領域，工業及車用半導體市場庫存已回復至健康水準，終端需求逐步向上游傳導，整體復甦趨勢穩健延續。

文曄收購Future的效益已逐步顯現，在全球供應鏈持續移轉與結構更趨複雜化的背景下，本公司將持續深化全球布局，為供應商及客戶提供更高的附加價值與更完整的解決方案。

電子零組件 法人說明會 每股純益

相關新聞

價值逾5.73億！郭台銘贈曾馨瑩2500張鴻海股票 手上持有張數曝光

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘預定贈與其妻曾馨瑩2,500張鴻海股票，依據鴻海3日股票收盤價229元計算，2,500張鴻海股票價值約達5.73億元。

南亞科馬年營收狂飆 2月營收衝上156億元續創新高

記憶體大缺貨，南亞科(2408)今公布2026年2月自結合併營收為新台幣156.07億元，較上月增加1.94%，年增更高達586.71%；累計合併前二月營收為新台幣309.17億元，較去年同期增加597.10%。

今年以來漲一倍！ 兆赫應要求公布業績 1月EPS 0.15元

兆赫（2485）股價大漲，應證交所要求公布自結獲利數字，兆赫2026年1月營收3.8億元，年增163%，每股純益0.15元，年增208%。

義隆法說會／估首季淡季不淡 今年AI業績比重有機會達雙位數百分比

IC設計大廠義隆（2458）於3日召開法說會，該公司表示，今年AI相關產品的業績比重，有機會達雙位數百分比。首季業績估計將是淡季不淡局面，整體上、下半年業績比重應會呈現45比55。

地球好危險！資金湧入太空避風「低軌衛星三強」力抗台股強震飆漲停

當美國駐沙使館遭襲的黑天鵝降臨，地面上的權值股紛紛中彈，市場資金在「外太空」找避風港。3 日台股盤中一度急殺逾 717 點、高低震盪達 887 點，但在 MWC 2026 衛星商用化題材護體下，低軌衛星族群展現驚人韌性，百一（6152）、大眾控（3701）、兆赫（2485）更在萬綠叢中強勢鎖住漲停，宏捷科（8086）、耀登（3138）亦一度亮燈表態，指標股元晶（6443）、華通（2313）聯袂放量穩高，族群成為今日最硬挺的避風港。

仁寶今年資本支出倍增

代工廠仁寶（2324）衝刺AI伺服器布局，昨（2）日宣布今年資本支出180億元，年增逾一倍。總經理伯納多羅看好，受惠伺服器新產能開始大量開出，本季出貨將比去年第4季倍數成長，2026年伺服器營收占比可望達一成，明年比重進一步翻倍至兩成。

