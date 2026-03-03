文曄去年Q4每股純益3.46元 創單季新高 本季持續創高

IC通路大廠文曄（3036）今日召開線上法人說明會，會中說明2025年第4季營運成果及未來營運展望。2025年第4季合併營收約為新台幣3421億元，季增約4%、年成長約31%，超過財測上緣的3200億元。合併營業利益約新台幣59.9億元，季增約6%、年增42%。合併稅後純益約新台幣41.9億元，季增約10%，年增65%，超過財測上緣的41億元。以加權平均股數計算，每股純益稅後3.46元，季增2%，年增約52%，創下單季新高。

文曄表示，2025年上半年雖受關稅與匯率波動等不確定因素影響，然AI相關半導體需求持續成長加上Future營運逐步復甦，帶動全年營收與獲利創下歷史新高。全年自結合併營收約為新台幣1兆1,779億元，年成長約23%，合併營業利益約新台幣208.8億元，年成長約37%，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約新台幣135.4億元，年成長約49%，以加權平均股數計算稅後EPS (扣除特別股股息)約新台幣11.6元，以期末股數計算則為新台幣10.5元。

展望2026年第一季，基於1美元兌換31.5元新台幣的假設，合併營收預估中位數約為新台幣4750億元，年成長約92%，合併營業利益預估中位數約新台幣85.6億元，年成長約87%，預估本季稅後純益預估中位數約新台幣60.8億元，年成長約125%，每股純益中位數約4.8元，年成長約99%，並持續改寫新高。

文曄強調，今年整體半導體需求預期將維持成長態勢。根據各主要雲端服務供應商的資本支出計畫，AI基礎設施投資動能強勁且可望延續，帶動相關電子零組件需求成長。另外，在非AI領域，工業及車用半導體市場庫存已回復至健康水準，終端需求逐步向上游傳導，整體復甦趨勢穩健延續。

文曄收購Future的效益已逐步顯現，在全球供應鏈持續移轉與結構更趨複雜化的背景下，本公司將持續深化全球布局，為供應商及客戶提供更高的附加價值與更完整的解決方案。