文曄去年每股賺11.61元

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

受惠AI帶動通訊與資料中心需求升溫，通路商文曄（3036）公布2025年第4季營收3,421億元，超越財測上緣的3,200億元；單季獲利41.9億元改寫單季新高。公司指出，Future營運復甦帶來效益逐步發酵，加上AI推升半導體需求，是獲利攀升的關鍵動能。

文曄昨（3）日召開法說會，公布去年財報。第4季營收3,421億元，季增4%、年增31%；歸屬母公司業主稅後純益41.9億元，季增10%、年增65%，每股純益3.46元。毛利率3.7%，季持平、年減0.4個百分點；營益率1.75%，季增0.03個百分點、年增0.14個百分點。文曄說明，雙率低於預期，主因較低毛利率產品出貨高於預期，影響毛利表現。

2025年營收首次突破兆元、達1.18兆元、年增23%；全年毛利率4.04%，年增0.12個百分點；營益率1.77%，年增0.18個百分點。歸屬母公司業主純益135.4億元、年增49%，每股純益11.61元。

展望本季，文曄預估營收4,600至4,900億元，毛利率約3.2%至3.3%，營益率落在1.75%至1.85%，預期整體獲利將達56.7至64.9億元。

營收 半導體 母公司

價值逾5.73億！郭台銘贈曾馨瑩2500張鴻海股票 手上持有張數曝光

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘預定贈與其妻曾馨瑩2,500張鴻海股票，依據鴻海3日股票收盤價229元計算，2,500張鴻海股票價值約達5.73億元。

義隆營運淡季不淡 預期本季將有兩位數成長

IC設計大廠義隆（2458）昨（3）日召開法說會，看好今年AI產品營收比重有機會達雙位數百分比，首季營運估計淡季不淡，上、下半年業績比重約為45比55。

南亞科2月合併營收 再創新高

記憶體持續供不應求，記憶體大廠南亞科（2408）昨（3）日公布2月業績創歷史新高，連四個月改寫紀錄。

光聖1月EPS 2.3元

光通訊股王光聖（6442）昨（3）日公告今年1月自結財報，1月自結歸屬母公司稅後純益1.78億元，年增56％，每股純益2.3元。法人指出，美系雲端服務大廠（CSP）今年訂單動能有望比去年強勁，光聖全年業績有望逐季看增。

神達去年EPS 5.15元 將發4元股利

神達（3706）昨（3）日公布2025年財報，受惠AI伺服器業務大幅成長，本業創下歷史新高紀錄，稅後純益為68.38億元，年增72.6%，為歷史第三高，每股純益5.15元。神達董事會通過盈餘分派案，將配發每股4元，包含現金股利每股3元及股票股利每股1元。

