文曄去年每股賺11.61元

受惠AI帶動通訊與資料中心需求升溫，通路商文曄（3036）公布2025年第4季營收3,421億元，超越財測上緣的3,200億元；單季獲利41.9億元改寫單季新高。公司指出，Future營運復甦帶來效益逐步發酵，加上AI推升半導體需求，是獲利攀升的關鍵動能。

文曄昨（3）日召開法說會，公布去年財報。第4季營收3,421億元，季增4%、年增31%；歸屬母公司業主稅後純益41.9億元，季增10%、年增65%，每股純益3.46元。毛利率3.7%，季持平、年減0.4個百分點；營益率1.75%，季增0.03個百分點、年增0.14個百分點。文曄說明，雙率低於預期，主因較低毛利率產品出貨高於預期，影響毛利表現。

2025年營收首次突破兆元、達1.18兆元、年增23%；全年毛利率4.04%，年增0.12個百分點；營益率1.77%，年增0.18個百分點。歸屬母公司業主純益135.4億元、年增49%，每股純益11.61元。

展望本季，文曄預估營收4,600至4,900億元，毛利率約3.2%至3.3%，營益率落在1.75%至1.85%，預期整體獲利將達56.7至64.9億元。