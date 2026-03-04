快訊

義隆營運淡季不淡 預期本季將有兩位數成長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
義隆董事長葉儀晧。聯合報系資料照 鐘惠玲
IC設計大廠義隆（2458）昨（3）日召開法說會，看好今年AI產品營收比重有機會達雙位數百分比，首季營運估計淡季不淡，上、下半年業績比重約為45比55。

義隆先前公布2025年財報，合併營收123.26億元，年減2.9%，歸屬母公司業主淨利24.42億元，年減10.7%，每股純益為8.53元，去年第4季每股純益為2.57元。昨日決議擬配發去年下半年度每股現金股利4.35元。

義隆預估本季淡季不淡，主要是品牌客戶有短急單，加上部分高單價產品的銷量提升，單季營收落在32億至34億元之間，約季增11.9%至18.9%，毛利率估計介於46.5%至49.5%之間。

義隆指出，觀察到即使客戶下了短急單，庫存水位也沒有增加，評估對未來影響應當不會太大。首季表現將優於過往，第2季客戶端的預估量也沒有下降，整體上、下半年業績比重應會呈現45比55。

由於記憶體供應吃緊，客戶端盡量運用於中高階機種以極大化產值，義隆積極耕耘商用機種。義隆董事長葉儀晧提到，上、下半年筆電市場銷量可能差不多，後續商用與高單價產品出貨，可望帶動業績增長。義隆去年AI相關業績比重約5%，今年有機會達雙位數百分比。

葉儀晧表示，義隆先前推出應用於無人機遙控螢幕的直下式背光區域調光控制晶片與ISP影像處理晶片，今年還會持續出貨相關雲台與避障模組，第二代產品希望能在今年第3季前量產。

對於上游漲價議題，葉儀晧不諱言，部分供應商已宣布漲價，義隆有多元供應來源，目前還在洽談，可能視供應商漲價幅度分配訂單，對於新產品也會更要求成本控制。對應客戶端仍在商討中，但先前每季或每半年的降價，現今可能已難實行。

控制晶片 業績 現金股利

