元翎布局軍工 開花結果

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

行政院版1.25兆元國防特別條例預計本周五（6日）付委，加上美伊戰爭推升軍工產業熱度，高壓鋼瓶製造大廠元翎（4564）近幾年積極布局航太、船舶、無人機及氫能等新應用領域，今年起可望陸續開花結果，營運將迎來重大轉機。

另據了解，台灣官方與美國官方將共同成立無人機研究中心，元翎已確定為成員之一，預期將可望在軍工領域大展身手，啟動新一階段轉型計畫。

元翎主要研發小型高壓奶油瓶、N2O與CO2高壓氣體鋼瓶，為全球前二大消費性高壓鋼瓶供應商，2009年投入安全氣囊用氣體發生器製造，為國內唯一有能力生產汽車安全氣囊氣瓶的廠商，也是亞洲唯一一家混合式安全氣囊發生器設計製造廠商。

近幾年，元翎積極布局航太、船舶及氫能等新應用領域。據了解，元翎旗下百分之百持有的子公司元翊，自2021年就開始跟中科院合作「潛艇專案」，成為台灣唯一有能力提供氣體推進系統的廠商，產品涵蓋潛艇及艦艇的魚雷及飛彈氣體推進系統。

另外，面對無人機快速發展，元翊也取得金屬中心技轉的先進無人機相關技術，研發出無人機的氣體推進系統，尤其是用於彈簧刀無人機的氣體推動系統，也讓元翎未來發展極具想像空間。

展望今年，法人指出，元翎去年成功獲得東南亞Hyundai車系的安全氣囊合格認證供應商資格，開始小量供貨，目標藉由東南亞Hyundai系統打入韓國Hyundai本土供應鏈。

在軍工產業方面，元翎也打入無人機、潛艇及艦艇領域，包括無人機、魚雷及飛彈等氣體推進系統。

