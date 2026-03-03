聽新聞
0:00 / 0:00
神達財報／2025年全年EPS 5.15元、本業創新高 將配發4元股利
神達（3706）3日公布去年財報，受惠AI伺服器業務大幅成長，帶動神達2025年本業創下歷史新高紀錄，稅後純益為68.38億元，年增72.68%，為歷史第三高，每股純益為5.15元，此外，神達董事會通過盈餘分派案，將配發股東紅利每股4元，其中包含現金股利每股3元及股票股利每股1元。
神達2025年營收1,055.77億元，年增72.1%；毛利率11.35%，年減0.55個百分點；營業利益53.74億元，年增201.91%，為歷史新高紀錄；營益率5.09%，年增2.18個百分點。
在單季獲利方面，神達去年第4季營收305.26億元，季增23.28%、年增30.19%；毛利率10.03%，季減3.24個百分點、年減0.35個百分點；營益率3.96%，季減2.79個百分點、年增0.87個百分點；稅後純益19.49億元，季減5.34%、年增92.21%，每股純益達1.47元。
此外，神達董事會通過盈餘分派案，將配發股東紅利每股4元，其中包含現金股利每股3元及股票股利每股1元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。