快訊

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

神達財報／2025年全年EPS 5.15元、本業創新高 將配發4元股利

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

神達（3706）3日公布去年財報，受惠AI伺服器業務大幅成長，帶動神達2025年本業創下歷史新高紀錄，稅後純益為68.38億元，年增72.68%，為歷史第三高，每股純益為5.15元，此外，神達董事會通過盈餘分派案，將配發股東紅利每股4元，其中包含現金股利每股3元及股票股利每股1元。

神達2025年營收1,055.77億元，年增72.1%；毛利率11.35%，年減0.55個百分點；營業利益53.74億元，年增201.91%，為歷史新高紀錄；營益率5.09%，年增2.18個百分點。

在單季獲利方面，神達去年第4季營收305.26億元，季增23.28%、年增30.19%；毛利率10.03%，季減3.24個百分點、年減0.35個百分點；營益率3.96%，季減2.79個百分點、年增0.87個百分點；稅後純益19.49億元，季減5.34%、年增92.21%，每股純益達1.47元。

此外，神達董事會通過盈餘分派案，將配發股東紅利每股4元，其中包含現金股利每股3元及股票股利每股1元。

神達 每股純益 現金股利

延伸閱讀

環球晶財報／2025年全年 EPS 15.29元 通過配息7.7元

聖暉財報／2025年全年 EPS 28.42元、通過配息20元 雙創歷史新高

Gogolook 財報／2025年全年 EPS 1.58元創新高 營收獲利同創高

睿生光電財報／2025年全年 EPS 3.84元 近七日股價漲幅逾92.8%

相關新聞

今年以來漲一倍！ 兆赫應要求公布業績 1月EPS 0.15元

兆赫（2485）股價大漲，應證交所要求公布自結獲利數字，兆赫2026年1月營收3.8億元，年增163%，每股純益0.15元，年增208%。

義隆法說會／估首季淡季不淡 今年AI業績比重有機會達雙位數百分比

IC設計大廠義隆（2458）於3日召開法說會，該公司表示，今年AI相關產品的業績比重，有機會達雙位數百分比。首季業績估計將是淡季不淡局面，整體上、下半年業績比重應會呈現45比55。

地球好危險！資金湧入太空避風「低軌衛星三強」力抗台股強震飆漲停

當美國駐沙使館遭襲的黑天鵝降臨，地面上的權值股紛紛中彈，市場資金在「外太空」找避風港。3 日台股盤中一度急殺逾 717 點、高低震盪達 887 點，但在 MWC 2026 衛星商用化題材護體下，低軌衛星族群展現驚人韌性，百一（6152）、大眾控（3701）、兆赫（2485）更在萬綠叢中強勢鎖住漲停，宏捷科（8086）、耀登（3138）亦一度亮燈表態，指標股元晶（6443）、華通（2313）聯袂放量穩高，族群成為今日最硬挺的避風港。

仁寶今年資本支出倍增

代工廠仁寶（2324）衝刺AI伺服器布局，昨（2）日宣布今年資本支出180億元，年增逾一倍。總經理伯納多羅看好，受惠伺服器新產能開始大量開出，本季出貨將比去年第4季倍數成長，2026年伺服器營收占比可望達一成，明年比重進一步翻倍至兩成。

眾福科去年每股賺2.61元

眾福科（3168）昨（2）日董事會通過2025年財報，全年歸屬於母公司業主淨利2億元，年減10.35%，每股純益2.61元。其中，去年第4季歸屬於母公司業主淨利5,002萬元，季減16.42%，年增6.77%，每股純益0.67元。

南茂元月 EPS 0.24元

封測廠南茂（8150）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結元月獲利1.69億元，較去年同期大增逾27倍，每股純益0.24元，單月獲利達2025年全年稅後純益逾三成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。