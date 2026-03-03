快訊

華邦電自結1月淨賺27.83億元、年增562% EPS 0.62元

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

記憶體大廠華邦電（2344）有價證券達集中交易市場公告注意交易資訊標準，3日依規定揭露最新財務業務資訊，自結2026年1月歸屬母公司業主淨利27.83億元、年增高達562.29%，每股純益0.62元。

展望本季，公司在法說會釋出正向看法，表示2026、2027年產能已銷售及預定完畢，並預期2026年位元出貨量可望倍增；產品與獲利面上，公司提到CMS第1季產品價格漲幅可望與2025年第4季相當，SLC NAND漲價幅度更大，整體第1季毛利率有機會優於2025年第3季。

為因應需求，公司亦規劃加速擴產，2026年資本支出將由2025年的55億元大幅提高至421億元；其中台中廠新產能可望7月起陸續開出，高雄廠預計5、6月裝機擴產，新增產能目標於2027年量產，以支撐後續出貨成長動能。

