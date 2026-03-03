南亞科營收／2月156億元、月增1.94% 年增586%創新高

記憶體大廠南亞科（2408）3日公布2026年2月份自結合併營收為156.07億元，較上月增加1.94%，較去年同期增加586.71%，寫歷史新高紀錄。累計前兩月合併營收為309.17億元，較去年同期增加597.10%。

南亞科總經理李培瑛日前針對整體市況指出，AI與一般伺服器持續驅動2026年DRAM需求，不過由於產能受限，多種DRAM產品包括DDR5、LPDDR5、DDR4、LPDDR4及DDR3預期將持續缺貨，未來高頻寬與高密度DRAM將持續擴展至雲端及邊緣AI應用。

公司看好AI與雲端伺服器持續推升DRAM用量，2026年需求仍看成長，且AI應用正從資料中心延伸至邊緣運算與客製化方案；終端方面，新一代PC與手機升級DDR5/LPDDR5容量，同步帶動消費性產品對DDR4/LPDDR4的拉貨。

在技術布局上，南亞科DDR5產品進度符合規劃，128GB DDR5 RDIMM已完成驗證，1B製程16Gb DDR5開始放量，1C/1D製程推進中，同時推動TSV／DDP與客製化HBM專案，強化在AI記憶體市場的競爭基礎。