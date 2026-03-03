快訊

Gogolook 財報／2025年全年 EPS 1.58元創新高 營收獲利同創高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技服務商Gogolook（6902）3日公告2025年財務成果，全年營收與獲利雙創締造歷史新猷。2025年歸屬母公司淨利5,385萬元，每股純益（EPS）為1.58元，創歷史新高。2025年第4季歸屬母公司淨利4,616萬元，單季EPS達1.31元，亦寫下單季歷史最佳表現。

展望2026年，Gogolook營收成長目標再創新高，消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務同步擴張，並以金融科技服務的成長動能最為強勁。2025年的獲利表現，確立公司營運成功突破關鍵規模（critical mass），營收成長所帶動的成本增幅將相對有限，加上AI導入持續提升營運效率，進入獲利高速成長期，公司邁入獲利高速成長期，預期今年獲利表現將迎來大幅躍升。

Gogolook 2025年全年合併營收10.48億元，年增20.9%，創歷史新高。Gogolook持續受惠於海外市場擴張與多元產品成長，從營收來源來看，消費者防詐方面，數位廣告營收和去年相較成長5%、占營收比重31%，逐漸穩步回升。訂閱收入受惠於海外市場擴張、新推出的多人訂閱方案和電信商多元支付通路，持續成長，年增28%，占營收比重32%。金融科技服務方面，袋鼠金融與新服務JUJI招財麻吉皆快速成長，2025年營收較去年同期成長54%，占營收比重27%。企業端防詐需求持續強勁，併購ScamAdviser後策略性聚焦高獲利服務，營收小幅減少，2025年營收年減6%，占營收比重10%。

Gogolook本業去年四個季度連續獲利，去年全年營業利益6,333萬元，較前年虧損5,342萬元轉盈。2025年全年毛利率為88.3%，因訂閱收入比重增加，以及雲端架構優化，營業成本略增。

EPS 數位廣告 消費者

今年以來漲一倍！ 兆赫應要求公布業績 1月EPS 0.15元

兆赫（2485）股價大漲，應證交所要求公布自結獲利數字，兆赫2026年1月營收3.8億元，年增163%，每股純益0.15元，年增208%。

義隆法說會／估首季淡季不淡 今年AI業績比重有機會達雙位數百分比

IC設計大廠義隆（2458）於3日召開法說會，該公司表示，今年AI相關產品的業績比重，有機會達雙位數百分比。首季業績估計將是淡季不淡局面，整體上、下半年業績比重應會呈現45比55。

地球好危險！資金湧入太空避風「低軌衛星三強」力抗台股強震飆漲停

當美國駐沙使館遭襲的黑天鵝降臨，地面上的權值股紛紛中彈，市場資金在「外太空」找避風港。3 日台股盤中一度急殺逾 717 點、高低震盪達 887 點，但在 MWC 2026 衛星商用化題材護體下，低軌衛星族群展現驚人韌性，百一（6152）、大眾控（3701）、兆赫（2485）更在萬綠叢中強勢鎖住漲停，宏捷科（8086）、耀登（3138）亦一度亮燈表態，指標股元晶（6443）、華通（2313）聯袂放量穩高，族群成為今日最硬挺的避風港。

仁寶今年資本支出倍增

代工廠仁寶（2324）衝刺AI伺服器布局，昨（2）日宣布今年資本支出180億元，年增逾一倍。總經理伯納多羅看好，受惠伺服器新產能開始大量開出，本季出貨將比去年第4季倍數成長，2026年伺服器營收占比可望達一成，明年比重進一步翻倍至兩成。

眾福科去年每股賺2.61元

眾福科（3168）昨（2）日董事會通過2025年財報，全年歸屬於母公司業主淨利2億元，年減10.35%，每股純益2.61元。其中，去年第4季歸屬於母公司業主淨利5,002萬元，季減16.42%，年增6.77%，每股純益0.67元。

南茂元月 EPS 0.24元

封測廠南茂（8150）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結元月獲利1.69億元，較去年同期大增逾27倍，每股純益0.24元，單月獲利達2025年全年稅後純益逾三成。

