Gogolook 財報／2025年全年 EPS 1.58元創新高 營收獲利同創高

信任科技服務商Gogolook（6902）3日公告2025年財務成果，全年營收與獲利雙創締造歷史新猷。2025年歸屬母公司淨利5,385萬元，每股純益（EPS）為1.58元，創歷史新高。2025年第4季歸屬母公司淨利4,616萬元，單季EPS達1.31元，亦寫下單季歷史最佳表現。

展望2026年，Gogolook營收成長目標再創新高，消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務同步擴張，並以金融科技服務的成長動能最為強勁。2025年的獲利表現，確立公司營運成功突破關鍵規模（critical mass），營收成長所帶動的成本增幅將相對有限，加上AI導入持續提升營運效率，進入獲利高速成長期，公司邁入獲利高速成長期，預期今年獲利表現將迎來大幅躍升。

Gogolook 2025年全年合併營收10.48億元，年增20.9%，創歷史新高。Gogolook持續受惠於海外市場擴張與多元產品成長，從營收來源來看，消費者防詐方面，數位廣告營收和去年相較成長5%、占營收比重31%，逐漸穩步回升。訂閱收入受惠於海外市場擴張、新推出的多人訂閱方案和電信商多元支付通路，持續成長，年增28%，占營收比重32%。金融科技服務方面，袋鼠金融與新服務JUJI招財麻吉皆快速成長，2025年營收較去年同期成長54%，占營收比重27%。企業端防詐需求持續強勁，併購ScamAdviser後策略性聚焦高獲利服務，營收小幅減少，2025年營收年減6%，占營收比重10%。

Gogolook本業去年四個季度連續獲利，去年全年營業利益6,333萬元，較前年虧損5,342萬元轉盈。2025年全年毛利率為88.3%，因訂閱收入比重增加，以及雲端架構優化，營業成本略增。