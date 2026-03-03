聽新聞
0:00 / 0:00
Gogolook 財報／2025年全年 EPS 1.58元創新高 營收獲利同創高
信任科技服務商Gogolook（6902）3日公告2025年財務成果，全年營收與獲利雙創締造歷史新猷。2025年歸屬母公司淨利5,385萬元，每股純益（EPS）為1.58元，創歷史新高。2025年第4季歸屬母公司淨利4,616萬元，單季EPS達1.31元，亦寫下單季歷史最佳表現。
展望2026年，Gogolook營收成長目標再創新高，消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務同步擴張，並以金融科技服務的成長動能最為強勁。2025年的獲利表現，確立公司營運成功突破關鍵規模（critical mass），營收成長所帶動的成本增幅將相對有限，加上AI導入持續提升營運效率，進入獲利高速成長期，公司邁入獲利高速成長期，預期今年獲利表現將迎來大幅躍升。
Gogolook 2025年全年合併營收10.48億元，年增20.9%，創歷史新高。Gogolook持續受惠於海外市場擴張與多元產品成長，從營收來源來看，消費者防詐方面，數位廣告營收和去年相較成長5%、占營收比重31%，逐漸穩步回升。訂閱收入受惠於海外市場擴張、新推出的多人訂閱方案和電信商多元支付通路，持續成長，年增28%，占營收比重32%。金融科技服務方面，袋鼠金融與新服務JUJI招財麻吉皆快速成長，2025年營收較去年同期成長54%，占營收比重27%。企業端防詐需求持續強勁，併購ScamAdviser後策略性聚焦高獲利服務，營收小幅減少，2025年營收年減6%，占營收比重10%。
Gogolook本業去年四個季度連續獲利，去年全年營業利益6,333萬元，較前年虧損5,342萬元轉盈。2025年全年毛利率為88.3%，因訂閱收入比重增加，以及雲端架構優化，營業成本略增。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。