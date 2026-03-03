快訊

信邦營收／2月26.1億元、年減5.43% 今年營運逐季升溫

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

電子零組件廠商信邦（3023）自結2月合併營收為26.10億元，較去年2月27.60億元減少5.43%，與1月28.07億元減少7.02%；累計前2月合併營收為54.18億元，較去年同期減少1.85%。隨著產業需求回溫，今年營運將逐季增溫。

信邦指出，2月營收減少，係受農曆過年假期工作天數減少之影響，累計前2月相較於去年同期減少1.85%，主要係太陽能產業營收較去年同期減少36.36%所致，但前2個月的出貨金額已較去年下半年度明顯回升，隨各產業需求回溫及新產品陸續投產，今年營運將逐季增溫。

信邦MAGIC 5大產業前 2月營運表現相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長8.04%、汽車產業成長19.45%、綠能及節能產業減少22.98%、工業應用產業成長7.28%、通訊及電子周邊產業減少8.48%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收75.69%；連接器及零組件銷售占24.31%。

產業別銷售分布，工業應用產業占合併營收31.91%；通訊及電子周邊產業占20.54%；綠能及節能產業占19.67%；汽車產業占18.68%；醫療及健康照護產業占9.20%。

太陽能產業 信邦 電子零組件

