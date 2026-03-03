義隆法說會／估首季淡季不淡 今年AI業績比重有機會達雙位數百分比

IC設計大廠義隆（2458）於3日召開法說會，該公司表示，今年AI相關產品的業績比重，有機會達雙位數百分比。首季業績估計將是淡季不淡局面，整體上、下半年業績比重應會呈現45比55。

義隆先前已公布過去年財報，合併營收為123.26億元，年減2.9％，歸屬母公司業主淨利為24.42億元，年減10.7％，每股純益為8.53元，去年第4季每股純益為2.57元。該公司3日也決議擬配發去年下半年度每股現金股利4.35元。

針對本季展望，義隆預估將呈現淡季不淡，主要是品牌客戶有短急單，加上該公司部分高單價產品的銷量提升，因此單季營收將落在32億至34億元之間，約季增11.9％至18.9％之間，毛利率估計將介於46.5％至49.5％之間。

義隆指出，該公司觀察到即使客戶端目前下短急單，庫存水位也沒有增加，評估對第2季以後影響應當也不會太大。首季表現將優於過往，第2季客戶端的預估量也沒有下降，整體上、下半年業績比重應會呈現45比55。

由於記憶體供應吃緊，客戶端盡量運用於中高階機種，以極大化產值，義隆也對於商用機種更加耕耘。義隆董事長葉儀晧提到，上、下半年筆電市場的銷量可能差不多，但因為後續有商用與高單價產品出貨，可望帶動業績增長。

同時，義隆去年AI相關業績比重約5％，該公司認為，今年將有機會達雙位數百分比。另外，去年其觸控板業績比重約45％，觸控螢幕產品線約占21％，指紋辨識產品約占12％。

關於無人機產品線，義隆先前已推出應用於遙控螢幕的直下式背光區域調光控制晶片與ISP影像處理晶片，該公司今年還會持續出貨相關雲台與避障模組，葉儀晧說，第二代產品希望能在今年第3季前量產。

而對於上游漲價議題，葉儀晧不諱言，部分供應商已宣布要漲價，義隆有多元供應來源，目前還在洽談，可能視供應商漲價幅度來分配訂單量。另外，該公司對於新產品也會更要求成本控制。至於對應客戶端，也仍在商討中，不過之前每季或每半年所給的降價，現今可能已難實行。