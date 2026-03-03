快訊

義隆法說會／估首季淡季不淡 今年AI業績比重有機會達雙位數百分比

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
義隆董事長葉儀晧。聯合報系資料照
義隆董事長葉儀晧。聯合報系資料照

IC設計大廠義隆（2458）於3日召開法說會，該公司表示，今年AI相關產品的業績比重，有機會達雙位數百分比。首季業績估計將是淡季不淡局面，整體上、下半年業績比重應會呈現45比55。

義隆先前已公布過去年財報，合併營收為123.26億元，年減2.9％，歸屬母公司業主淨利為24.42億元，年減10.7％，每股純益為8.53元，去年第4季每股純益為2.57元。該公司3日也決議擬配發去年下半年度每股現金股利4.35元。

針對本季展望，義隆預估將呈現淡季不淡，主要是品牌客戶有短急單，加上該公司部分高單價產品的銷量提升，因此單季營收將落在32億至34億元之間，約季增11.9％至18.9％之間，毛利率估計將介於46.5％至49.5％之間。

義隆指出，該公司觀察到即使客戶端目前下短急單，庫存水位也沒有增加，評估對第2季以後影響應當也不會太大。首季表現將優於過往，第2季客戶端的預估量也沒有下降，整體上、下半年業績比重應會呈現45比55。

由於記憶體供應吃緊，客戶端盡量運用於中高階機種，以極大化產值，義隆也對於商用機種更加耕耘。義隆董事長葉儀晧提到，上、下半年筆電市場的銷量可能差不多，但因為後續有商用與高單價產品出貨，可望帶動業績增長。

同時，義隆去年AI相關業績比重約5％，該公司認為，今年將有機會達雙位數百分比。另外，去年其觸控板業績比重約45％，觸控螢幕產品線約占21％，指紋辨識產品約占12％。

關於無人機產品線，義隆先前已推出應用於遙控螢幕的直下式背光區域調光控制晶片與ISP影像處理晶片，該公司今年還會持續出貨相關雲台與避障模組，葉儀晧說，第二代產品希望能在今年第3季前量產。

而對於上游漲價議題，葉儀晧不諱言，部分供應商已宣布要漲價，義隆有多元供應來源，目前還在洽談，可能視供應商漲價幅度來分配訂單量。另外，該公司對於新產品也會更要求成本控制。至於對應客戶端，也仍在商討中，不過之前每季或每半年所給的降價，現今可能已難實行。

今年以來漲一倍！ 兆赫應要求公布業績 1月EPS 0.15元

兆赫（2485）股價大漲，應證交所要求公布自結獲利數字，兆赫2026年1月營收3.8億元，年增163%，每股純益0.15元，年增208%。

義隆法說會／估首季淡季不淡 今年AI業績比重有機會達雙位數百分比

IC設計大廠義隆（2458）於3日召開法說會，該公司表示，今年AI相關產品的業績比重，有機會達雙位數百分比。首季業績估計將是淡季不淡局面，整體上、下半年業績比重應會呈現45比55。

地球好危險！資金湧入太空避風「低軌衛星三強」力抗台股強震飆漲停

當美國駐沙使館遭襲的黑天鵝降臨，地面上的權值股紛紛中彈，市場資金在「外太空」找避風港。3 日台股盤中一度急殺逾 717 點、高低震盪達 887 點，但在 MWC 2026 衛星商用化題材護體下，低軌衛星族群展現驚人韌性，百一（6152）、大眾控（3701）、兆赫（2485）更在萬綠叢中強勢鎖住漲停，宏捷科（8086）、耀登（3138）亦一度亮燈表態，指標股元晶（6443）、華通（2313）聯袂放量穩高，族群成為今日最硬挺的避風港。

仁寶今年資本支出倍增

代工廠仁寶（2324）衝刺AI伺服器布局，昨（2）日宣布今年資本支出180億元，年增逾一倍。總經理伯納多羅看好，受惠伺服器新產能開始大量開出，本季出貨將比去年第4季倍數成長，2026年伺服器營收占比可望達一成，明年比重進一步翻倍至兩成。

眾福科去年每股賺2.61元

眾福科（3168）昨（2）日董事會通過2025年財報，全年歸屬於母公司業主淨利2億元，年減10.35%，每股純益2.61元。其中，去年第4季歸屬於母公司業主淨利5,002萬元，季減16.42%，年增6.77%，每股純益0.67元。

南茂元月 EPS 0.24元

封測廠南茂（8150）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結元月獲利1.69億元，較去年同期大增逾27倍，每股純益0.24元，單月獲利達2025年全年稅後純益逾三成。

