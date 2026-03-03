快訊

文曄財報／2025年全年 EPS 11.61元 營收1.18兆元改寫里程碑

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

受惠AI帶動通訊與資料中心需求升溫，通路商文曄（3036）第4季營運優於預期，營收以3,421億元寫下佳績、超越財測上緣的3,200億元；單季獲利41.9億元不僅高於公司原先預估，也改寫單季獲利歷史新高。公司指出，Future營運復甦帶來的效益逐步發酵，加上AI推升半導體需求，是本季獲利攀升的關鍵動能。

文曄3日召開法說會並公布財報，第4季營收3,421億元，季增4%、年增31%；毛利率3.7%，季持平、年減0.4個百分點；營益率1.75%，季增0.03個百分點、年增0.14個百分點。公司說明，雙率低於預期主因為較低毛利率產品出貨高於原先估計，產品組合影響毛利表現。不過，在規模放大與營運效率帶動下，歸屬母公司業主稅後純益達41.9億元，季增10%、年增65%，每股純益3.46元。

全年表現方面，文曄2025年營收首次突破1兆元，全年營收達1.18兆元、年增23%；全年毛利率4.04%，年增0.12個百分點；營益率1.77%，年增0.18個百分點。歸屬母公司業主稅後純益135.4億元、年增49%，每股純益11.61元。

展望本季，文曄預估營收4,600至4,900億元，毛利率約3.2%至3.3%，營益率落在1.75%至1.85%。公司並預期本季整體獲利將達56.7至64.9億元，高於前一季的41.9億元，主要反映通路業務費用控制與產品組合優化成效。

毛利率 營收 母公司

相關新聞

義隆法說會／估首季淡季不淡 今年 AI 業績比重有機會達雙位數百分比

IC設計大廠義隆（2458）於3日召開法說會，該公司表示，今年AI相關產品的業績比重，有機會達雙位數百分比。首季業績估計將是淡季不淡局面，整體上、下半年業績比重應會呈現45比55。

地球好危險！資金湧入太空避風「低軌衛星三強」力抗台股強震飆漲停

當美國駐沙使館遭襲的黑天鵝降臨，地面上的權值股紛紛中彈，市場資金在「外太空」找避風港。3 日台股盤中一度急殺逾 717 點、高低震盪達 887 點，但在 MWC 2026 衛星商用化題材護體下，低軌衛星族群展現驚人韌性，百一（6152）、大眾控（3701）、兆赫（2485）更在萬綠叢中強勢鎖住漲停，宏捷科（8086）、耀登（3138）亦一度亮燈表態，指標股元晶（6443）、華通（2313）聯袂放量穩高，族群成為今日最硬挺的避風港。

仁寶今年資本支出倍增

代工廠仁寶（2324）衝刺AI伺服器布局，昨（2）日宣布今年資本支出180億元，年增逾一倍。總經理伯納多羅看好，受惠伺服器新產能開始大量開出，本季出貨將比去年第4季倍數成長，2026年伺服器營收占比可望達一成，明年比重進一步翻倍至兩成。

眾福科去年每股賺2.61元

眾福科（3168）昨（2）日董事會通過2025年財報，全年歸屬於母公司業主淨利2億元，年減10.35%，每股純益2.61元。其中，去年第4季歸屬於母公司業主淨利5,002萬元，季減16.42%，年增6.77%，每股純益0.67元。

南茂元月 EPS 0.24元

封測廠南茂（8150）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結元月獲利1.69億元，較去年同期大增逾27倍，每股純益0.24元，單月獲利達2025年全年稅後純益逾三成。

致伸大股東出清持股

致伸（4915）昨（2）日公告，董事兼大股東綠地股份有限公司將透過一般交易方式，轉讓手中致伸股票544張，完全出清。據了解，綠地主要由致伸創辦人梁立省持有，致伸表示，主要為大股東個人財務規劃考量。

