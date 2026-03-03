聽新聞
文曄財報／2025年全年 EPS 11.61元 營收1.18兆元改寫里程碑
受惠AI帶動通訊與資料中心需求升溫，通路商文曄（3036）第4季營運優於預期，營收以3,421億元寫下佳績、超越財測上緣的3,200億元；單季獲利41.9億元不僅高於公司原先預估，也改寫單季獲利歷史新高。公司指出，Future營運復甦帶來的效益逐步發酵，加上AI推升半導體需求，是本季獲利攀升的關鍵動能。
文曄3日召開法說會並公布財報，第4季營收3,421億元，季增4%、年增31%；毛利率3.7%，季持平、年減0.4個百分點；營益率1.75%，季增0.03個百分點、年增0.14個百分點。公司說明，雙率低於預期主因為較低毛利率產品出貨高於原先估計，產品組合影響毛利表現。不過，在規模放大與營運效率帶動下，歸屬母公司業主稅後純益達41.9億元，季增10%、年增65%，每股純益3.46元。
全年表現方面，文曄2025年營收首次突破1兆元，全年營收達1.18兆元、年增23%；全年毛利率4.04%，年增0.12個百分點；營益率1.77%，年增0.18個百分點。歸屬母公司業主稅後純益135.4億元、年增49%，每股純益11.61元。
展望本季，文曄預估營收4,600至4,900億元，毛利率約3.2%至3.3%，營益率落在1.75%至1.85%。公司並預期本季整體獲利將達56.7至64.9億元，高於前一季的41.9億元，主要反映通路業務費用控制與產品組合優化成效。
