地球好危險！資金湧入太空避風「低軌衛星三強」力抗台股強震飆漲停

當美國駐沙使館遭襲的黑天鵝降臨，地面上的權值股紛紛中彈，市場資金在「外太空」找避風港。3 日台股盤中一度急殺逾 717 點、高低震盪達 887 點，但在 MWC 2026 衛星商用化題材護體下，低軌衛星族群展現驚人韌性，百一（6152）、大眾控（3701）、兆赫（2485）更在萬綠叢中強勢鎖住漲停，宏捷科（8086）、耀登（3138）亦一度亮燈表態，指標股元晶（6443）、華通（2313）聯袂放量穩高，族群成為今日最硬挺的避風港。

3日台股大洗三溫暖。早盤加權指數一度漲169.5點、衝高至35,264.59點，隨後受美國駐沙烏地使館遭無人機襲擊、川普預告反擊等利空衝擊，市場恐慌情緒升溫。台積電（2330）、鴻海（2317）等五大權值龍頭連袂走低，大盤一度暴跌逾717點，低見34,377.10點。連前一日獲外資狂掃12.9萬張的群創（3481），今日也難逃殺機，股價急挫7%、回測5日線。

儘管地緣政治動盪，但正在西班牙召開的MWC 2026（世界行動通訊大會）為市場指引了明路。今年大會以「IQ Era」為核心，SpaceX、Eutelsat等巨頭齊聚，宣示太空通訊正式進入規模化商用。這股熱潮直接燒回台股，讓低軌衛星族群在滿盤慘綠中一枝獨秀。

百一憑藉低雜訊降頻技術切入衛星收發器，並成功整合Edge AI與Google GTV授權，今日強攻漲停，展現「AIoT + 衛星」的雙題材威力。

兆赫受惠1.8GHz放大器訂單穩定出貨，法人看好2025年第4季可望轉虧為盈，基本面轉強吸引避險資金卡位，股價緊追漲停板。兆赫財報也將在4日揭曉。

華通作為衛星概念股指標之一，在泰國二期產能預計第4季放量的利多支撐下，今日放量走揚，成為中長線資金的避風港。

法人指出，台股短線雖面臨技術面修正與地緣政治風險，但多頭架構並未完全破壞。隨著3月中旬NVIDIA GTC大會與全球衛星通訊展接力登場，具備實質業績支撐的衛星供應鏈將維持高熱度。

在動盪局勢下，投資人正屏息觀察美方進一步的反擊動作。然而，從今日百一、大眾控、昇達科（3491）與耀登的亮眼表現來看，當「地面」風險難測時，具備戰略價值的「星際通訊」已成為當前最具防禦性成長題材族群。