快訊

美軍攻打伊朗3天後川普正式通報國會 國會若不宣戰後果曝光

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

聽新聞
0:00 / 0:00

地球好危險！資金湧入太空避風「低軌衛星三強」力抗台股強震飆漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

當美國駐沙使館遭襲的黑天鵝降臨，地面上的權值股紛紛中彈，市場資金在「外太空」找避風港。3 日台股盤中一度急殺逾 717 點、高低震盪達 887 點，但在 MWC 2026 衛星商用化題材護體下，低軌衛星族群展現驚人韌性，百一（6152）、大眾控（3701）、兆赫（2485）更在萬綠叢中強勢鎖住漲停，宏捷科（8086）、耀登（3138）亦一度亮燈表態，指標股元晶（6443）、華通（2313）聯袂放量穩高，族群成為今日最硬挺的避風港。

3日台股大洗三溫暖。早盤加權指數一度漲169.5點、衝高至35,264.59點，隨後受美國駐沙烏地使館遭無人機襲擊、川普預告反擊等利空衝擊，市場恐慌情緒升溫。台積電（2330）、鴻海（2317）等五大權值龍頭連袂走低，大盤一度暴跌逾717點，低見34,377.10點。連前一日獲外資狂掃12.9萬張的群創（3481），今日也難逃殺機，股價急挫7%、回測5日線。

儘管地緣政治動盪，但正在西班牙召開的MWC 2026（世界行動通訊大會）為市場指引了明路。今年大會以「IQ Era」為核心，SpaceX、Eutelsat等巨頭齊聚，宣示太空通訊正式進入規模化商用。這股熱潮直接燒回台股，讓低軌衛星族群在滿盤慘綠中一枝獨秀。

百一憑藉低雜訊降頻技術切入衛星收發器，並成功整合Edge AI與Google GTV授權，今日強攻漲停，展現「AIoT + 衛星」的雙題材威力。

兆赫受惠1.8GHz放大器訂單穩定出貨，法人看好2025年第4季可望轉虧為盈，基本面轉強吸引避險資金卡位，股價緊追漲停板。兆赫財報也將在4日揭曉。

華通作為衛星概念股指標之一，在泰國二期產能預計第4季放量的利多支撐下，今日放量走揚，成為中長線資金的避風港。

法人指出，台股短線雖面臨技術面修正與地緣政治風險，但多頭架構並未完全破壞。隨著3月中旬NVIDIA GTC大會與全球衛星通訊展接力登場，具備實質業績支撐的衛星供應鏈將維持高熱度。

在動盪局勢下，投資人正屏息觀察美方進一步的反擊動作。然而，從今日百一、大眾控、昇達科（3491）與耀登的亮眼表現來看，當「地面」風險難測時，具備戰略價值的「星際通訊」已成為當前最具防禦性成長題材族群。

華通 台股 衛星

延伸閱讀

台股急殺不用怕？分析師認為下跌是買點 點名「這些族群」可布局

中東戰事影響台積電大跌 台股一度跌逾700點

再測5日線不破！台塑化帶隊台股開高漲約百點 低軌衛星高空不墜

太空AI概念股 買盤搶進

相關新聞

地球好危險！資金湧入太空避風「低軌衛星三強」力抗台股強震飆漲停

當美國駐沙使館遭襲的黑天鵝降臨，地面上的權值股紛紛中彈，市場資金在「外太空」找避風港。3 日台股盤中一度急殺逾 717 點、高低震盪達 887 點，但在 MWC 2026 衛星商用化題材護體下，低軌衛星族群展現驚人韌性，百一（6152）、大眾控（3701）、兆赫（2485）更在萬綠叢中強勢鎖住漲停，宏捷科（8086）、耀登（3138）亦一度亮燈表態，指標股元晶（6443）、華通（2313）聯袂放量穩高，族群成為今日最硬挺的避風港。

仁寶今年資本支出倍增

代工廠仁寶（2324）衝刺AI伺服器布局，昨（2）日宣布今年資本支出180億元，年增逾一倍。總經理伯納多羅看好，受惠伺服器新產能開始大量開出，本季出貨將比去年第4季倍數成長，2026年伺服器營收占比可望達一成，明年比重進一步翻倍至兩成。

眾福科去年每股賺2.61元

眾福科（3168）昨（2）日董事會通過2025年財報，全年歸屬於母公司業主淨利2億元，年減10.35%，每股純益2.61元。其中，去年第4季歸屬於母公司業主淨利5,002萬元，季減16.42%，年增6.77%，每股純益0.67元。

南茂元月 EPS 0.24元

封測廠南茂（8150）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結元月獲利1.69億元，較去年同期大增逾27倍，每股純益0.24元，單月獲利達2025年全年稅後純益逾三成。

致伸大股東出清持股

致伸（4915）昨（2）日公告，董事兼大股東綠地股份有限公司將透過一般交易方式，轉讓手中致伸股票544張，完全出清。據了解，綠地主要由致伸創辦人梁立省持有，致伸表示，主要為大股東個人財務規劃考量。

聯昌擬減資27%補虧

聯昌（2431）昨（2）日公布去年第4季歸屬母公司業主淨損1.76億元，虧損較前一季與前年同期增加；2025年歸屬母公司業主淨損2.32億元，虧損較2024年擴大，每股淨損2.1元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。