輝達助力光通訊 相關協力廠相對抗跌
輝達2日宣布，將分別對兩家光通訊大廠Lumentum Holdings、Coherent投資20億美元，共計40億美元。消息一出，兩者股價皆是大漲，進而帶動台股光通訊協力廠今日相對抗跌，華星光（4979）早盤一度逼近漲停，盤中雖一度因為大盤急跌翻黑，但卻迅速回穩，暫報479元，漲幅3.56%。
輝達此次與Lumentum及Coherent簽下多年期合約，其中包含採購協議以及先進雷射零件的使用權，投入的資金將用於支持公司持續研發前端技術。隨著光通訊滲透率持續提升，台廠供應鏈有望進補，聯亞（3081）作為磷化銦基板供應商，是整個產業的源頭，因此近期股價維持強勢，今日更是逆勢鎖漲停，續創歷史新高；而聯鈞（3450）作為兩家大廠的代工廠，自然也有機會跟著吃香喝辣，因此今日也是逆勢攻高，漲停鎖死。
