輝達助力光通訊 相關協力廠相對抗跌

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

輝達2日宣布，將分別對兩家光通訊大廠Lumentum Holdings、Coherent投資20億美元，共計40億美元。消息一出，兩者股價皆是大漲，進而帶動台股光通訊協力廠今日相對抗跌，華星光（4979）早盤一度逼近漲停，盤中雖一度因為大盤急跌翻黑，但卻迅速回穩，暫報479元，漲幅3.56%。

輝達此次與Lumentum及Coherent簽下多年期合約，其中包含採購協議以及先進雷射零件的使用權，投入的資金將用於支持公司持續研發前端技術。隨著光通訊滲透率持續提升，台廠供應鏈有望進補，聯亞（3081）作為磷化銦基板供應商，是整個產業的源頭，因此近期股價維持強勢，今日更是逆勢鎖漲停，續創歷史新高；而聯鈞（3450）作為兩家大廠的代工廠，自然也有機會跟著吃香喝辣，因此今日也是逆勢攻高，漲停鎖死。

聯鈞 光通訊 輝達

相關新聞

地球好危險！資金湧入太空避風「低軌衛星三強」力抗台股強震飆漲停

當美國駐沙使館遭襲的黑天鵝降臨，地面上的權值股紛紛中彈，市場資金在「外太空」找避風港。3 日台股盤中一度急殺逾 717 點、高低震盪達 887 點，但在 MWC 2026 衛星商用化題材護體下，低軌衛星族群展現驚人韌性，百一（6152）、大眾控（3701）、兆赫（2485）更在萬綠叢中強勢鎖住漲停，宏捷科（8086）、耀登（3138）亦一度亮燈表態，指標股元晶（6443）、華通（2313）聯袂放量穩高，族群成為今日最硬挺的避風港。

仁寶今年資本支出倍增

代工廠仁寶（2324）衝刺AI伺服器布局，昨（2）日宣布今年資本支出180億元，年增逾一倍。總經理伯納多羅看好，受惠伺服器新產能開始大量開出，本季出貨將比去年第4季倍數成長，2026年伺服器營收占比可望達一成，明年比重進一步翻倍至兩成。

眾福科去年每股賺2.61元

眾福科（3168）昨（2）日董事會通過2025年財報，全年歸屬於母公司業主淨利2億元，年減10.35%，每股純益2.61元。其中，去年第4季歸屬於母公司業主淨利5,002萬元，季減16.42%，年增6.77%，每股純益0.67元。

南茂元月 EPS 0.24元

封測廠南茂（8150）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結元月獲利1.69億元，較去年同期大增逾27倍，每股純益0.24元，單月獲利達2025年全年稅後純益逾三成。

致伸大股東出清持股

致伸（4915）昨（2）日公告，董事兼大股東綠地股份有限公司將透過一般交易方式，轉讓手中致伸股票544張，完全出清。據了解，綠地主要由致伸創辦人梁立省持有，致伸表示，主要為大股東個人財務規劃考量。

聯昌擬減資27%補虧

聯昌（2431）昨（2）日公布去年第4季歸屬母公司業主淨損1.76億元，虧損較前一季與前年同期增加；2025年歸屬母公司業主淨損2.32億元，虧損較2024年擴大，每股淨損2.1元。

