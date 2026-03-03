輝達助力光通訊 相關協力廠相對抗跌

當美國駐沙使館遭襲的黑天鵝降臨，地面上的權值股紛紛中彈，市場資金在「外太空」找避風港。3 日台股盤中一度急殺逾 717 點、高低震盪達 887 點，但在 MWC 2026 衛星商用化題材護體下，低軌衛星族群展現驚人韌性，百一（6152）、大眾控（3701）、兆赫（2485）更在萬綠叢中強勢鎖住漲停，宏捷科（8086）、耀登（3138）亦一度亮燈表態，指標股元晶（6443）、華通（2313）聯袂放量穩高，族群成為今日最硬挺的避風港。

2026-03-03 11:55