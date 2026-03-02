快訊

野村：緯穎今年EPS可望達350元 目標價從6,195元升至6,670元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

野村證券發布報告指出，緯穎（6669）可望受惠於一般伺服器及超微（AMD）MI450前景優於預期，下半年營收可望加速成長，因此將緯穎今年預估每股稅後純益（EPS）調高7.6%，明年預估EPS提高6.9%，目標價從6,195元升至6,670元，仍為法人圈中最高，維持「買進」評等。

緯穎預期2026年營收成長動能偏重在下半年，與野村對亞馬遜雲端運算服務（AWS）在今年上半年轉向Trainium的審慎看法一致。不過，野村認為，緯穎股價今年來表現疲弱，遠不如大盤，已大致反映了相關疑慮。

野村預估緯穎2026年EPS可達350.9元，以19倍本益比來計算，得出6,670元的目標價。緯穎計畫發行上限1,800萬股以充實營運資金，對EPS最高可能稀釋9%。野村認為緯穎目前的本益比為11倍。

野村指出，緯穎去年第4季毛利率為7.2%，低於第3季的8.8%，也低於市場普遍預期的8.1%，主要原因是人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）伺服器占比增加及記憶體價格上漲。管理階層表示，記憶體在2026年第1季已占一般伺服器成本的30%，雖然會推升成本，但對整體獲利沒有影響，只會稀釋毛利率。

野村指出，緯穎管理階層預期今年第1季營收將季減，原因是去年第4季基期偏高，加上特殊應用IC（ASIC）客戶的產品轉換；同時預期毛利率將季增，主要受惠於營收組合改善（一般伺服器比重提升、GPU伺服器比重下降），但由於記憶體成本居高不下，毛利率不太可能回到歷史高點。

野村指出，緯穎管理階層預期一般伺服器今年出貨量將至少成長20-30%，且全年每季出貨量都呈現季增。AI伺服器去年已占緯穎總營收的50%，其中90%為AI ASIC相關（野村認為是AWS），且貢獻比例今年將小幅提升。

