穩懋、宜鼎 四檔搶鏡

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美伊開戰後，法人謹慎選股，穩懋（3105）、宜鼎（5289）今年獲利看旺；權證發行商表示，逢盤勢震盪可挑價內外10%以內的長天期相關購權證短線操作。

穩懋受惠消費性產品表現穩健，LEO、光通訊為一大亮點。法人表示，預估穩懋Wi-Fi市場維持穩定市占，營收隨市場同步成長。此外，基礎設施（Infra）部分因目前5G基站建置已達高原期，未來成長動能將以LEO為主，隨著衛星間及地端傳輸需求頻率增加，頻段由傳統向高等級轉換，有望提升產品規格及單價，在手機直連衛星（direct to cell）需求提升、衛星部屬顆數成長，將為今年Infra營收成長動能來源。

宜鼎具備客戶結構優異與庫存穩健兩大優勢。預期今年DRAM/NAND缺貨態勢將持續，惟相較模組廠同業，宜鼎具備客戶結構優異優勢。其中，DRAM大型客戶為Switch廠商，終端需求來自美系CSP，即便目前DDR4合約價已上行至1.2美金/Gb以上，相關客戶拉貨動能仍強勁。此外，宜鼎與三星／鎧俠關係緊密，即使產能吃緊，原廠仍將提供一定數量貨源；宜鼎已與某DRAM原廠簽訂LTA，鎖定一定數量DDR4顆粒，部分價格亦於簽約時鎖定。今年DDR4價格將持續上漲下，此合約將有助宜鼎維持毛利率。

宜鼎子公司安提營運出現轉機。安提營收於2025下半年顯著回升，預期2025年第4季財報就能出現轉虧為盈，並看好今年營運動能，預期營收將大幅年增83%至15.5億元。

仁寶今年資本支出倍增

代工廠仁寶（2324）衝刺AI伺服器布局，昨（2）日宣布今年資本支出180億元，年增逾一倍。總經理伯納多羅看好，受惠伺服器新產能開始大量開出，本季出貨將比去年第4季倍數成長，2026年伺服器營收占比可望達一成，明年比重進一步翻倍至兩成。

勤凱去年每股賺7.05元 發現金4.5元、股票0.2元

勤凱（4760）昨（2） 日公布去年第4季財報，受惠客戶需求增溫，單季稅後純益7,702萬元，季增10%，年增30%，每股純益2.44元，創單季獲利新高；2025年每股純益7.05元，寫新猷。

12檔法人連買股 短多聚焦

台股短線漲多，加上中東地緣政治風險增溫，面臨拉回壓力。投資專家指出，現階段個股表現空間較大，群創（3481）、長榮等法人連續買超的強勢股，具籌碼優勢且易吸引短多跟進，可望在盤勢震盪時率先脫穎而出。

矽光子族逆勢走揚

台股昨（2）日高檔賣壓湧現，回測5日線關卡，盤面題材股各自發揮，矽光子概念股挾輝達（NVIDIA）GTC大會等題材，股價逆勢走揚，光聖（6442）、聯亞兩檔千金股雙雙逆勢亮燈漲停，法人預期後市仍有漲升空間，建議採低接不追高方式切入。

緯穎目標價 喊到6,670元

野村證券發布報告指出，緯穎（6669）可望受惠於一般伺服器及超微MI450前景優於預期，下半年營收可望加速成長，因此將緯穎今年預估每股稅後純益（EPS）調高7.6%，明年預估EPS提高6.9%，目標價從6,195元升至6,670元，仍為法人圈中最高，維持「買進」評等。

太空 AI 概念股 買盤搶進

台股昨（2）日漲多拉回，但隨爆發美伊戰爭，以及MWC展、2026太空衛星年度大展即將登場，加上SpaceX傳出最快3月申請IPO，兆赫（2485）、元晶等太空AI概念股持續吸引買盤進駐，股價強強滾，匯聚盤面多頭人氣不墜。

