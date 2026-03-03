快訊

欣興、華通 挑長天期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

儘管美伊衝突，衝擊台股昨（2）日表現優於日韓，盤面上PCB族群齊漲，其中，欣興（3037）有ABF載板報價上漲題材，華通（2313）受惠地緣政治帶動低軌衛星商機，昨天股價亮燈漲停，相關權證也受矚目。

法人分析，由於T-glass玻纖布預計明年才有相關產能擴充，今年供給吃緊態勢不變；另一方面高階ABF在AI伺服器出貨拉動下，需求面積將呈現倍增，整體產能仍存在供給缺口，預期報價除了因應成本推升，還有需求提高因素，使得漲價趨勢具延續力道。

另外受惠AI HDI生產良率提升，推動欣興毛利率跟進上揚。法人認為，欣興因通吃GPU及ASIC訂單，供應鏈地位具有優勢，同時AI需求可望由ABF擴散至HDI，帶動欣興產品組合轉佳。

而近來中東局勢緊張，地緣政治推升低軌衛星需求，加上SpaceX年中上市計畫正加速進行中，預料低軌衛星發射數量將持續增加。法人表示，華通為SpaceX衛星板的主要供應商，也供應SpaceX地上板。去年衛星板業務約占華通營收兩成，主要供應五階HDI板。

另外近期市場熱議新一代CoWoP（Chip on Wafer on PCB）技術及導入時程，而CoWoP即用PCB的類載板（mSAP）製程將晶片直接貼合在PCB主板，透過HDI或MSAP／SAP等工藝在板上形成精細的重分布層（RDL），保證信號完整性與功率分配，法人認為，由於加工難度高，預料包括華通等PCB大廠較具優勢。

權證發行商表示，投資人若看好欣興、華通後續表現，可以挑選價內外20%以內，長天期的權證，透過權證以小金搏大利。

ABF 低軌衛星 地緣政治

相關新聞

仁寶今年資本支出倍增

代工廠仁寶（2324）衝刺AI伺服器布局，昨（2）日宣布今年資本支出180億元，年增逾一倍。總經理伯納多羅看好，受惠伺服器新產能開始大量開出，本季出貨將比去年第4季倍數成長，2026年伺服器營收占比可望達一成，明年比重進一步翻倍至兩成。

勤凱去年每股賺7.05元 發現金4.5元、股票0.2元

勤凱（4760）昨（2） 日公布去年第4季財報，受惠客戶需求增溫，單季稅後純益7,702萬元，季增10%，年增30%，每股純益2.44元，創單季獲利新高；2025年每股純益7.05元，寫新猷。

12檔法人連買股 短多聚焦

台股短線漲多，加上中東地緣政治風險增溫，面臨拉回壓力。投資專家指出，現階段個股表現空間較大，群創（3481）、長榮等法人連續買超的強勢股，具籌碼優勢且易吸引短多跟進，可望在盤勢震盪時率先脫穎而出。

矽光子族逆勢走揚

台股昨（2）日高檔賣壓湧現，回測5日線關卡，盤面題材股各自發揮，矽光子概念股挾輝達（NVIDIA）GTC大會等題材，股價逆勢走揚，光聖（6442）、聯亞兩檔千金股雙雙逆勢亮燈漲停，法人預期後市仍有漲升空間，建議採低接不追高方式切入。

緯穎目標價 喊到6,670元

野村證券發布報告指出，緯穎（6669）可望受惠於一般伺服器及超微MI450前景優於預期，下半年營收可望加速成長，因此將緯穎今年預估每股稅後純益（EPS）調高7.6%，明年預估EPS提高6.9%，目標價從6,195元升至6,670元，仍為法人圈中最高，維持「買進」評等。

太空 AI 概念股 買盤搶進

台股昨（2）日漲多拉回，但隨爆發美伊戰爭，以及MWC展、2026太空衛星年度大展即將登場，加上SpaceX傳出最快3月申請IPO，兆赫（2485）、元晶等太空AI概念股持續吸引買盤進駐，股價強強滾，匯聚盤面多頭人氣不墜。

