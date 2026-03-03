長榮、陽明 認購揚帆

2026年全球貨櫃航運產業正經歷結構性的轉型與挑戰。受惠於美國庫存回補需求與農曆年前的小旺季，航運雙雄長榮（2603）、陽明（2609）年初營運動能持穩。

法人指出，2026年航運業的獲利關鍵已從「純運價波動」轉向「成本競爭力」。長榮憑藉其大規模的雙燃料節能船隊，在歐盟碳稅（EU ETS）徵收的政策下，展現出優於同業的成本韌性。陽明則透過「七年轉骨計畫」，積極優化船隊結構並加碼亞洲線布局，以緩解歐美長程線運價波動的衝擊。市場預估，2026年全球貨運需求將增長約3％，但供給增幅略高，導致現貨運價呈現「季增年減」的趨勢。不過，外資券商近期紛紛調升航運股評等，認為長榮與陽明的股價淨值比（P/B）已處於0.6至0.8倍的歷史低檔區，下行風險相對有限，評價面具備吸引力。