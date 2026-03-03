台灣大前進 MWC 秀肌肉 整合星地通訊架構

台灣大（3045）昨（2）日宣布，與全球首家實現手機直連衛星的通訊業者AST SpaceMobile在世界行動通訊大會（MWC 2026）簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」，將在台灣推動太空基地台與既有行動網路協同運作，加速星地整合通訊架構落地，強化全時全地連網能力與通訊韌性。

電信三雄強攻低軌衛星服務與商機，其中，中華電信衛星夥伴包括OneWeb（低軌）、SES(中軌)；中華電信與遠傳持續爭取代理Amazon LEO。台灣大主攻手機直連衛星（Direct to Cellular, D2C）服務，去年與全球知名衛星通訊服務商 Lynk Global 合作，成為台灣首家成功利用現有智慧手機直連Lynk Global衛星進行簡訊與語音通話測試的電信業者。

台灣大指出，AST SpaceMobile獲Google等國際科技巨擘策略投資，本次合作聚焦於利用位於500公里以上高空的AST SpaceMobile衛星，發射台灣大行動通訊訊號，同樣以D2C技術讓使用者以既有手機建立基本連線能力；在特殊天災影響網路服務、緊急時間地點時發揮通訊韌性。