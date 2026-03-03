遠傳前進 MWC 秀肌肉 展示兩大重量級應用

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

遠傳電信（4904）總經理井琪親率團隊參與MWC盛事，並大秀兩大重量級合作應用案例於愛立信微軟展區亮相。

包含與愛立信、OPPO合作，在5G獨立組網（SA）架構上成功驗證結合AI與網路切片的智慧差異化連接服務，是業界首創手機AI即時偵測、一鍵提升網路體驗；以及遠傳採用微軟Azure的生成式AI與AI代理技術，大幅提高網路與IT維運自動化，同時導入零錯誤方法論優化作業流程與加強維運韌性。

遠傳表示，井琪將與微軟客戶體驗事業群企業副總裁Kevin Shatzkamer公開交流，解密遠傳的AI導入與應用心得，並將「遠傳智靈」的應用場景與具體成效分享給全球電信同業。遠傳將於大展期間和國際大廠深入交流，接軌全球頂尖技術，合力推動次世代通訊與AI發展進程。

今年MWC以「The IQ Era」為主題，聚焦AI與5G Advanced、未來6G及衛星網路的融合發展，展現智慧化連結如何成為驅動產業創新與永續成長的核心動能。

