聽新聞
0:00 / 0:00
神盾前進 MWC 秀肌肉 打造智慧連結價值鏈
神盾（6462）集團昨（2）日宣布，旗下安格、安國、迅杰、芯鼎、鈺寶、神盾衛星、神雋、乾瞻、神銳在今年MWC共同展示最新技術布局。該集團透過跨公司技術協同，打造從晶片、感測、通訊模組到系統整合的一體化解決方案，形成完整的智慧連結價值鏈。
其中，安國採用 Arm CSS V3 CPU IP、乾瞻UCIe及台積電 3 奈米製程設計打造的Mobius100晶片，標榜將實現業界首款架構上符合 Arm 小晶片系統架構與未來OCP 規範的 Arm-based CSS CPU 小晶片，能對接 AI 運算小晶片，確保跨生態系的互操作性。
安格則於MWC發表新一代「AI 之眼」多模態視覺感知系統，與欣普羅共同開發整體影像整合架構，系統也同時整合芯鼎 iCatch HSB模組，負責高速影像橋接與資料流優化，確保多模態感測資料在低延遲環境下穩定傳輸。同時，AI之眼採用神銳最新架構4D感測元件，融合RGB、DVS、ToF多模態感測技術與邊緣 AI 推論能力，可於毫秒級完成感測、辨識與動作預測。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。