廣達前進 MWC 秀肌肉 結盟大咖 推AI平台

廣達（2382）旗下資料中心解決方案供應商雲達科技（QCT）昨（2）日於2026世界行動通訊大會（MWC）發表多項全新AI加速平台。

藉由在軟體定義的基礎設施上整合AI與無線接取網路（RAN），雲達科技與輝達（NVIDIA）、Nokia攜手打造智慧、可靠、具前瞻性的AI-RAN基礎設施，為5G和未來通訊技術奠定基礎。

雲達科技在MWC26首度亮相QuantaEdge EGN77C-2U，這是一款基於輝達Aerial RAN Computer Pro（NVIDIA ARC‑Pro）平台、並整合Nokia anyRAN方法論的2U2N伺服器。這項解決方案可協助電信營運商加速邁向軟體定義、人工智慧原生（AI原生）的5G與6G網路。Nokia也將加快在NVIDIA CUDA平台上推出5G與6G RAN軟體，以NVIDIA ARC‑Pro作為其AI-RAN解決方案的核心。

雲達科技總經理楊麒令表示，「我們在MWC26展示產業如何邁向AI原生的無線連結，透過結合雲達科技的QuantaEdge EGN77C-2U、NVIDIA AI Aerial平台與Nokia anyRAN軟體，我們打造出能無縫整合AI與下一代RAN的統一平台。