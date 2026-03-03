力智今年營收 先蹲後跳

電源管理IC廠力智（6719）昨（2）日召開法說會，力智總經理黃學偉預期，本季營收將呈現季減，惟第2季後可望逐步回升，受惠高價值產品占比提升，今年毛利率向上。

力智先前已先公布財報，去年合併營收45.81億元，年增24％，毛利率為34.8％，年增4.6個百分點，獲利6.93億元，年增2.01倍，每股純益6.58元，去年第4季每股純益2.33元。

黃學偉認為，今年首季因去年下半年客戶備貨較為積極，加上CPU及GPU供貨吃緊，加上近期記憶體漲價等多重因素影響，短期消費型產品需求較為保守，客戶也調整備貨節奏，工作天數與季節性因素也是影響因素，估計本季營收呈現季減，惟第2季後可望逐步回升。

至於毛利率方面，黃學偉評估，由於高價值產品占比提升，毛利率表現將向上。

對於伺服器應用的營收占比，力智表示，去年相關業績約僅占低個位數百分比，還需要時間導入，希望今年逐步增長，未來目標達5％以上。

黃學偉強調，力智的產品線可全面支援終端裝置運算、邊緣伺服運算、雲端伺服算力中心等三大應用領域。該公司除了持續鞏固消費性市場外，也將持續擴大工業應用領域，並以車用電子為中長期發展目標。整體而言，今年隨著AI應用持續深化，以及雲端與邊緣運算需求快速成長，高效能運算所帶動的算力與電力需求同步攀升，進而推升高效能電源管理解決方案的整體市場規模。在算力需求維持長期結構性成長的趨勢下，電源管理IC市場將同步受惠，需求持續擴大。

針對上游漲價議題， 黃學偉表示，今年無論是8吋或12吋晶圓代工，或後段封裝測試，都有漲價趨勢。公司會根據整體產品成本發展動向，及市場供需來做最適當因應措施。

在電源IC方面，有幾家同業已出現漲價動作，將持續關注。