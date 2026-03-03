信錦攻低軌衛星 受惠美系客戶訂單成長出貨熱

軸承廠信錦（1582）近年來積極耕耘低軌衛星市場，董事長陳秋郎指出，公司今年不僅美系衛星大客戶訂單持續成長，帶動出貨動能轉強，且供應品項持續擴大。

內部預估，低軌衛星營收占比將從去年的個位數，跳增到10%以上，躍升主力營收產品線。

陳秋郎指出，隨著低軌衛星產業需求強勁成長及產品新專案陸續導入，將提升公司在低軌衛星產品的營收規模，雖然產業仍面臨諸多挑戰，面對多變的市場環境，但公司將持續強化研發創新，深化既有產品的滲透率及延伸領域，拓展產品組合。

陳秋郎進一步表示，目前公司已積極將資源聚焦在太空衛星相關領域，以全球產能（中國大陸、台灣、越南、泰國等地）全力配合客戶需求，透過彈性調整配置，以應對市場的快速變化，對未來展望審慎樂觀。

據了解，信錦切入低軌衛星的品項包括降噪蓋、天線、散熱片、烘烤盤、底座與支架等六項產品，出貨動能轉強原因來自低軌衛星即將步入商業化階段，推升市場需求激增，帶動信錦出貨動能轉強。

除此之外，馬斯克旗下SpaceX近期正在準備全球史上最大規模IPO，估計最快第2季或7月完成，宣告太空產業正式邁入商業化爆發期；未來在資金到位下，SpaceX營運規模勢必將進一步擴張，進而加速實現馬斯克口中的太空AI計畫，激勵太空零組件市場需求火熱。

除SpaceX外，中國大陸也正傾舉國之力推動國網與千帆兩大太空計畫，藉此與美國的星鏈一別高下，而亞馬遜與波音也正在搶佔太空軌道資源，各種跡象均顯示太空AI爭霸戰已悄悄開打。

信錦昨日董事會通過年報，去年度營收86.79億元，年減7.7%，稅後純益4.97億元，年減51.3%，每股純益3.45元。

同時，信錦董事會決議配發現金股利3元，配發率達87%，若以2日收盤價75.2元計算，殖利率約4%。