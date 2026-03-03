快訊

信錦攻低軌衛星 受惠美系客戶訂單成長出貨熱

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
信錦董事長陳秋郎。 記者陳昱翔／攝影
軸承廠信錦（1582）近年來積極耕耘低軌衛星市場，董事長陳秋郎指出，公司今年不僅美系衛星大客戶訂單持續成長，帶動出貨動能轉強，且供應品項持續擴大。

內部預估，低軌衛星營收占比將從去年的個位數，跳增到10%以上，躍升主力營收產品線。

 陳秋郎指出，隨著低軌衛星產業需求強勁成長及產品新專案陸續導入，將提升公司在低軌衛星產品的營收規模，雖然產業仍面臨諸多挑戰，面對多變的市場環境，但公司將持續強化研發創新，深化既有產品的滲透率及延伸領域，拓展產品組合。

陳秋郎進一步表示，目前公司已積極將資源聚焦在太空衛星相關領域，以全球產能（中國大陸、台灣、越南、泰國等地）全力配合客戶需求，透過彈性調整配置，以應對市場的快速變化，對未來展望審慎樂觀。

據了解，信錦切入低軌衛星的品項包括降噪蓋、天線、散熱片、烘烤盤、底座與支架等六項產品，出貨動能轉強原因來自低軌衛星即將步入商業化階段，推升市場需求激增，帶動信錦出貨動能轉強。

除此之外，馬斯克旗下SpaceX近期正在準備全球史上最大規模IPO，估計最快第2季或7月完成，宣告太空產業正式邁入商業化爆發期；未來在資金到位下，SpaceX營運規模勢必將進一步擴張，進而加速實現馬斯克口中的太空AI計畫，激勵太空零組件市場需求火熱。

除SpaceX外，中國大陸也正傾舉國之力推動國網與千帆兩大太空計畫，藉此與美國的星鏈一別高下，而亞馬遜與波音也正在搶佔太空軌道資源，各種跡象均顯示太空AI爭霸戰已悄悄開打。

信錦昨日董事會通過年報，去年度營收86.79億元，年減7.7%，稅後純益4.97億元，年減51.3%，每股純益3.45元。

同時，信錦董事會決議配發現金股利3元，配發率達87%，若以2日收盤價75.2元計算，殖利率約4%。

匯率關稅影響 軸承廠信錦、新日興去年獲利縮水

戰火之下誰最勇？MWC 2026點火低軌衛星 「這幾檔」台星鏈部隊飆漲停

太空 AI 散熱 帶旺台鏈

黃仁勳唱旺太空AI帶動散熱需求 建準拿下NASA認證並參與太空計畫

仁寶今年資本支出倍增

代工廠仁寶（2324）衝刺AI伺服器布局，昨（2）日宣布今年資本支出180億元，年增逾一倍。總經理伯納多羅看好，受惠伺服器新產能開始大量開出，本季出貨將比去年第4季倍數成長，2026年伺服器營收占比可望達一成，明年比重進一步翻倍至兩成。

勤凱去年每股賺7.05元 發現金4.5元、股票0.2元

勤凱（4760）昨（2） 日公布去年第4季財報，受惠客戶需求增溫，單季稅後純益7,702萬元，季增10%，年增30%，每股純益2.44元，創單季獲利新高；2025年每股純益7.05元，寫新猷。

12檔法人連買股 短多聚焦

台股短線漲多，加上中東地緣政治風險增溫，面臨拉回壓力。投資專家指出，現階段個股表現空間較大，群創（3481）、長榮等法人連續買超的強勢股，具籌碼優勢且易吸引短多跟進，可望在盤勢震盪時率先脫穎而出。

矽光子族逆勢走揚

台股昨（2）日高檔賣壓湧現，回測5日線關卡，盤面題材股各自發揮，矽光子概念股挾輝達（NVIDIA）GTC大會等題材，股價逆勢走揚，光聖（6442）、聯亞兩檔千金股雙雙逆勢亮燈漲停，法人預期後市仍有漲升空間，建議採低接不追高方式切入。

緯穎目標價 喊到6,670元

野村證券發布報告指出，緯穎（6669）可望受惠於一般伺服器及超微MI450前景優於預期，下半年營收可望加速成長，因此將緯穎今年預估每股稅後純益（EPS）調高7.6%，明年預估EPS提高6.9%，目標價從6,195元升至6,670元，仍為法人圈中最高，維持「買進」評等。

太空 AI 概念股 買盤搶進

台股昨（2）日漲多拉回，但隨爆發美伊戰爭，以及MWC展、2026太空衛星年度大展即將登場，加上SpaceX傳出最快3月申請IPO，兆赫（2485）、元晶等太空AI概念股持續吸引買盤進駐，股價強強滾，匯聚盤面多頭人氣不墜。

