神基衝軍工營運吃補 全年相關業績看增逾兩成

神基（3005）昨（2）日舉行法說會，神基董事長黃明漢看好強固電腦業務成長動能，尤其軍工、無人機領域商機可期，預估軍工今年將有逾兩成增長，惟受NB產業衰退影響，神基預估，今年綜合機構件業務將高個位數或低雙位數衰退，整體來看，神基今年營收目標成長5-10%增長。

神基2025年稅後純益52.27億元，年增17.46%，每股純益8.43元，神基董事會亦決議通過配發每股現金股利6.8元，均創新高。加上伊朗戰爭爆發，點燃市場對軍工題材想像空間，一舉激勵神基2日股價攻上漲停板，收124元，上漲11元。

神基預估，今年首季營收年比有望持平，至於季比則衰退；全年來看，在強固電腦及車用業務增長下，預期年增5-10%。

2025年神基在強固電腦產品線表現方面，警消、公用及能源事業領域有高個位數增長，至於軍工應用則年增兩成，且今年將延續去年動能，也將有逾兩成增長；目前軍工應用占神基強固電腦產品線營收占比已逾四成，神基預期，該領域今年業績占比將持續提升。

神基董事長黃明漢指出，國防、無人機及數位化士兵等領域持續有新需求，尤其神基在無人機市場看到不少潛在生意機會，已接觸超過全球100家公司，生意機會廣大，有機會轉換為實際訂單。

神基預估今年強固電腦業務將持續成長，有雙位數增長；車用業務神基原先預期2025年業績衰退，惟最後逆勢成長，神基預期，2026年該業務約增長低個位。

在綜合機構件業務方面，黃明漢坦言，受NB產業整體衰退影響，神基預估，今年綜合機構件業務將高個位數或低雙位數衰退。今年上半年有較大機會衰退，但下半年在主要客戶新機種推出，加上英特爾CPU供應改善下，預期筆電相關業務下半年有機會轉旺。