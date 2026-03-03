致伸（4915）昨（2）日公告，董事兼大股東綠地股份有限公司將透過一般交易方式，轉讓手中致伸股票544張，完全出清。據了解，綠地主要由致伸創辦人梁立省持有，致伸表示，主要為大股東個人財務規劃考量。

梁立省在三年前退休後，個人退出致伸董事會，透過旗下投資公司綠地股份有限公司擔任致伸董事，目前該公司董事法人代表為李吉仁。

致伸現任董事長由專業經理人潘永中擔任。由於梁立省為致伸創辦人，也是推動致伸下市重新掛牌上市的重要推手，其投資公司出清致伸持股，引發市場高度關注。

致伸近年獲利穩健，自結2025年稅後純益26.26億元，年增3%，每股純益5.71元。致伸近年在AI邊緣運算布局積極，尤其機器人是AI感測融合( AI SensorFusion）重要出海口，致伸挾技術優勢，掌握機器人部分關鍵零組件生產，今年將有更多相關應用推展至市場。