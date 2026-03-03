聽新聞
0:00 / 0:00
統一超「賣貨便」 翻新體驗
統一超（2912）7-ELEVEN攻社群電商商機，旗下社群帶貨服務平台「賣貨便」經營七年、吸引2,300萬人次體驗，隨著3月正式進入品牌生日慶，7-ELEVEN全站撒千萬行銷資源，並推出三大限定活動，期望透過多元服務與超值活動擴大全民網購生活體驗，有望挹注3月業績。
根據經濟部統計處2025年最新資料顯示，全台網購銷售額年增2.8%。統一超觀察到，隨著多元社群平台陸續推出購物功能，邊滑社群、邊看邊買的消費行為已成日常購物情境。7-ELEVEN自3月起企劃「賣貨便在一7歡慶生日」、「寄件滿777件送限量招牌小燈箱磁鐵」、「安心取抽抽樂最大獎71元」三重回饋活動，為賣家業績助攻。
為滿足社群互動與平台內即時交易的消費模式，7-ELEVEN創新開發社群帶貨服務平台「賣貨便」，服務平台整合物流、金流、資訊流提供一般賣場、快速結帳賣場、便利自填單賣場等多元下單模式，方便創業者依服務情境輕鬆上架商品，搭配多元支付選擇、寄取服務據點綿密、月月寄取件回饋等服務與活動，已吸引近700萬名賣家會員加入。
此外，為滿足海外電商寄件需求，自2014年起為跨境電商與國際賣家打造一站式寄件解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。