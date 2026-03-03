快訊

攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

就市論勢／晶圓代工、高階封裝 吸睛

經濟日報／ 聯邦投信台股研究團隊

盤勢分析

儘管中東戰爭風險升溫，台股昨（2）日終場加權指數跌319點至35,095點，仍位於所有均線之上，技術面維持多頭架構。不過自低點反彈以來漲幅已大，短期技術面浮現過熱跡象，包括融資餘額快速攀升、散戶當沖比維持高檔，加以上漲產業集中度偏高，後續面臨技術性修正壓力。

2026年全球財經情勢呈現低速成長與高不確定性並存的格局。地緣政治風險、停戰後的重建商機，以及科技與綠色轉型加速推進，構成當前全球經濟的主要背景。

投資建議

隨著美國與台灣企業陸續公布財報與展望，AI結構性成長趨勢仍為全球股市中長期上行主軸。輝達（NVIDIA）持續受惠全球雲端服務供應商對AI算力的龐大需求，在GB300伺服器供應鏈推動下，加上美股七巨頭與OpenAI等企業陸續上調資本支出並加速發展自有AI晶片（ASIC），算力需求呈現結構性成長，中長期營運動能仍具支撐。台廠供應鏈包括晶圓代工、高階封裝、光通訊、伺服器ODM、散熱與機殼等族群可望持續受惠。

未來觀察重點包括中東戰爭風險、關鍵原物料供應穩定性及國際經濟走勢，皆將影響復甦力道。

展望後市，在全球雲端業者持續擴大資本支出背景下，AI短期內出現全面泡沫化的機率仍低。

融資餘額 晶圓代工 資本支出

相關新聞

仁寶今年資本支出倍增

代工廠仁寶（2324）衝刺AI伺服器布局，昨（2）日宣布今年資本支出180億元，年增逾一倍。總經理伯納多羅看好，受惠伺服器新產能開始大量開出，本季出貨將比去年第4季倍數成長，2026年伺服器營收占比可望達一成，明年比重進一步翻倍至兩成。

勤凱去年每股賺7.05元 發現金4.5元、股票0.2元

勤凱（4760）昨（2） 日公布去年第4季財報，受惠客戶需求增溫，單季稅後純益7,702萬元，季增10%，年增30%，每股純益2.44元，創單季獲利新高；2025年每股純益7.05元，寫新猷。

12檔法人連買股 短多聚焦

台股短線漲多，加上中東地緣政治風險增溫，面臨拉回壓力。投資專家指出，現階段個股表現空間較大，群創（3481）、長榮等法人連續買超的強勢股，具籌碼優勢且易吸引短多跟進，可望在盤勢震盪時率先脫穎而出。

矽光子族逆勢走揚

台股昨（2）日高檔賣壓湧現，回測5日線關卡，盤面題材股各自發揮，矽光子概念股挾輝達（NVIDIA）GTC大會等題材，股價逆勢走揚，光聖（6442）、聯亞兩檔千金股雙雙逆勢亮燈漲停，法人預期後市仍有漲升空間，建議採低接不追高方式切入。

緯穎目標價 喊到6,670元

野村證券發布報告指出，緯穎（6669）可望受惠於一般伺服器及超微MI450前景優於預期，下半年營收可望加速成長，因此將緯穎今年預估每股稅後純益（EPS）調高7.6%，明年預估EPS提高6.9%，目標價從6,195元升至6,670元，仍為法人圈中最高，維持「買進」評等。

太空 AI 概念股 買盤搶進

台股昨（2）日漲多拉回，但隨爆發美伊戰爭，以及MWC展、2026太空衛星年度大展即將登場，加上SpaceX傳出最快3月申請IPO，兆赫（2485）、元晶等太空AI概念股持續吸引買盤進駐，股價強強滾，匯聚盤面多頭人氣不墜。

