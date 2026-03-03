快訊

麗豐去年 EPS 7.13元 預計配息10元 現金殖利率達8.9%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
麗豐-KY董事長陳碧華。麗豐／提供
麗豐-KY董事長陳碧華。麗豐／提供

麗豐-KY（4137）昨（2）日召開董事會，通過2025年財報，全年合併營收為38.8億元，年減4.63%，營業利益7.4億元，年減1.94%，稅後純益5.9億元，年增24.4%，每股純益（EPS）7.13元。

麗豐-KY表示，2025年整體營運呈現逐季走高態勢，2026年隨著市場消費回歸理性且需求逐步回溫，帶動旗下主營通路營運動能穩步提升。

麗豐-KY考量營運逐步回穩、現金流持續充沛下，大方提高股東回饋力道，董事會同步通過每股擬配發現金股利7元，另由資本公積配發3元，合計每股發放10元股息，整體配發率達140%，展現公司充沛資金水位與高度回饋股東的誠意。以昨日收盤價計算，現金殖利率約為8.9%。

在全球AI技術快速落地應用、產業加速數位轉型的浪潮下，麗豐-KY表示，將持續推動智慧營運布局，將AI人工智慧技術導入美容服務與產品銷售體系，強化數據驅動決策能力，提升整體營運效率與顧客體驗，朝向「智慧美容新零售」目標穩健邁進。

麗豐-KY進一步表示，隨著AI於消費產業的應用日益成熟，公司已將AI皮膚檢測、會員數據分析及精準產品推薦機制整合至門市服務流程，透過大數據分析與演算法模型，提供更個人化的護理建議與產品組合，不僅提升客戶滿意度與回購率，也優化門店庫存管理與銷售轉換效率，相關應用已逐步強化門店經營體質，並進一步提升單店產值與營運穩定度。

在產品研發端，麗豐-KY亦運用數據分析工具掌握市場趨勢與消費者需求變化，加快新品開發節奏，縮短產品上市時程，使研發資源配置更具效率。

麗豐-KY指出，AI導入並非單點式技術升級，而是全面性的營運升級工程，涵蓋會員經營、供應鏈管理與品牌行銷策略，逐步建構可持續擴張的數位化營運基礎，加上集團嚴控相關成本費用的效益疊加下，此一成果已從去年第4季單季營業利益率升至21％顯現。

仁寶今年資本支出倍增

代工廠仁寶（2324）衝刺AI伺服器布局，昨（2）日宣布今年資本支出180億元，年增逾一倍。總經理伯納多羅看好，受惠伺服器新產能開始大量開出，本季出貨將比去年第4季倍數成長，2026年伺服器營收占比可望達一成，明年比重進一步翻倍至兩成。

勤凱去年每股賺7.05元 發現金4.5元、股票0.2元

勤凱（4760）昨（2） 日公布去年第4季財報，受惠客戶需求增溫，單季稅後純益7,702萬元，季增10%，年增30%，每股純益2.44元，創單季獲利新高；2025年每股純益7.05元，寫新猷。

12檔法人連買股 短多聚焦

台股短線漲多，加上中東地緣政治風險增溫，面臨拉回壓力。投資專家指出，現階段個股表現空間較大，群創（3481）、長榮等法人連續買超的強勢股，具籌碼優勢且易吸引短多跟進，可望在盤勢震盪時率先脫穎而出。

矽光子族逆勢走揚

台股昨（2）日高檔賣壓湧現，回測5日線關卡，盤面題材股各自發揮，矽光子概念股挾輝達（NVIDIA）GTC大會等題材，股價逆勢走揚，光聖（6442）、聯亞兩檔千金股雙雙逆勢亮燈漲停，法人預期後市仍有漲升空間，建議採低接不追高方式切入。

緯穎目標價 喊到6,670元

野村證券發布報告指出，緯穎（6669）可望受惠於一般伺服器及超微MI450前景優於預期，下半年營收可望加速成長，因此將緯穎今年預估每股稅後純益（EPS）調高7.6%，明年預估EPS提高6.9%，目標價從6,195元升至6,670元，仍為法人圈中最高，維持「買進」評等。

太空 AI 概念股 買盤搶進

台股昨（2）日漲多拉回，但隨爆發美伊戰爭，以及MWC展、2026太空衛星年度大展即將登場，加上SpaceX傳出最快3月申請IPO，兆赫（2485）、元晶等太空AI概念股持續吸引買盤進駐，股價強強滾，匯聚盤面多頭人氣不墜。

