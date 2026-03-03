快訊

仁寶今年資本支出倍增

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

代工廠仁寶（2324）衝刺AI伺服器布局，昨（2）日宣布今年資本支出180億元，年增逾一倍。總經理伯納多羅看好，受惠伺服器新產能開始大量開出，本季出貨將比去年第4季倍數成長，2026年伺服器營收占比可望達一成，明年比重進一步翻倍至兩成。

仁寶昨日舉行法說會，釋出以上訊息。伯納多羅透露，目前AI伺服器相關訂單動能主要著重在輝達B300架構；至於伺服器規格則從過去以主板生意為主，向上延伸到L10／L11等。

他預期，隨著新產能開出，仁寶本季AI伺服器出貨可望比去年第4季翻倍成長。

從營收占比來看，伯納多羅認為，AI伺服器今年在較高單價的L10帶動下，2026年伺服器營收占比可望達一成左右，當前訂單能見度放眼至今年下半年甚至明年，目標明年將伺服器營收占比拉高到20％左右。

仁寶現階段AI伺服器訂單動能強勁，伯納多羅表示，除了當前的Blackwell架構的AI伺服器產品之外，仁寶也開始規劃進軍輝達下一世代Vera Rubin平台，除了既有客戶，其他超大型雲端客戶及企業級客戶也會是仁寶接下來鎖定的新市場。

為搶攻AI伺服器大商機，仁寶規劃今年資本支出180億元，較去年82億元呈現倍數以上成長，將用來投資台灣總部研發實驗室、產能擴充及美國廠區新投資等。

至於筆電業務，伯納多羅指出，受記憶體價格上漲及零組件缺貨、季節性因素影響，估本季筆電出貨季減15%至20％，2026年全年出貨量將較去年持平或微幅成長，表現優於產業預期的下滑水準。

仁寶日前已公布去年財報，全年合併營收7,575.13億元，年減16.8％；平均毛利率5.6％、年增0.6個百分點；稅後純益60.3億元，年減約40％，每股純益1.38元。

仁寶董事會通過，去年度盈餘每股配發1.1元現金股利，配發率八成，將於5月29日召開股東常會。

