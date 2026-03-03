聽新聞
太空 AI 概念股 買盤搶進
台股昨（2）日漲多拉回，但隨爆發美伊戰爭，以及MWC展、2026太空衛星年度大展即將登場，加上SpaceX傳出最快3月申請IPO，兆赫（2485）、元晶等太空AI概念股持續吸引買盤進駐，股價強強滾，匯聚盤面多頭人氣不墜。
法人指出，MWC展本屆主題為The IQ Era，象徵透過更智慧的連結開啟智慧新時代，為期四天。本次邀請SpaceX總裁兼營運長Gwynne Shotwell及星鏈工程副總裁Michael Nicolls發表演說。
太空AI概念股昨日表現相對整齊，包括兆赫、元晶、燿華、明泰、百一等低價股持續受到市場買盤積極追捧，股價全部亮燈漲停，至於華通、昇達科、宏觀、耀登等高價股漲幅亦達7.8%至9.8%不等。
