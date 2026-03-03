快訊

永笙簽 MOU 進擊美國市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

永笙-KY（4178）昨（2）日宣布，該公司發展全球首創「公庫保障服務」商業模式，繼去年與新光人壽簽約合作、導入台灣壽險通路後，再與美國保險經紀服務商簽訂合作意向書（MOU），正式啟動美國市場布局，下一步也將積極布局東南亞與其他海外市場。

永笙生技表示，該公司以「細胞三箭」策略推進營運成長，涵蓋細胞新藥、細胞供應與細胞服務三大面向，分別對應公司長、中、短期之營收布局。隨著「細胞三箭」策略推進、國際合作逐步落地，將持續強化營運動能與市場拓展，公司已於今年1月20日通過證交所董事會通過第一上市核准，預計今年第2季正式上市。永笙生技表示，美國擁有近3.5億的龐大人口規模與成熟的保險支付體系，亦為全球醫療保險支出最具規模的市場之一，此次合作將為永笙未來營運成長注入新動能。

永笙生技表示，此次與保險服務商合作的關鍵，在於永笙已具備可被納入保障架構的細胞治療產品。永笙臍帶血新藥REGENECYTE已獲得美國 FDA 生物製劑新藥查驗登記（BLA）核准，並已建立可銜接保險支付之市場機制，目前美國每劑保險給付價格為數萬美元。

REGENECYTE是台灣唯一成功取得美國FDA藥證的細胞治療產品，其臨床應用涵蓋近80種造血系統缺損相關疾病。

