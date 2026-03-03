快訊

攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

聽新聞
0:00 / 0:00

台特化去年EPS 4.2元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台特化（4772）昨（2）日公布去年財報，全年度稅後純益6.2億元，據公開資訊概算，年增約61%，每股純益（EPS）4.2元。

台特化董事會昨日決議發放現金股利每股3元，股息配發率約71.5%；依昨日收盤價339元概算，現金殖利率約當0.88%。

本業、併購事業雙助攻下，台特化去年全年度獲利成長逾六成。法人表示，先進製程帶動需求，加上市占優勢地位穩固，對台特化今年獲利續持正向看法。

台特化去年併入泓潔科技，並自去年8月起貢獻營收，使台特化去年第4季營收大幅成長；本業部分，旗下氣體產品需求動能穩健，去年前三季營收持續創高。法人指出，核心自製產品矽乙烷（Disilane）在N2製程進產下需求看增，去年推出的新產品無水氟化氫（AHF）今年對營收貢獻也將放大。

台特化表示，泓潔科技營收從去年8月開始認列，今年可望貢獻更多營收。泓潔科技專精於半導體設備零組件超高潔淨清洗（UHP）及表面精密加工，主要市場包含中國大陸成熟製程，以及台灣先進製程客戶。

旗下用於半導體乾式蝕刻製程的無水氟化氫（AHF）產品，於去年上半年通過驗證，並開始認列營收，期待今年訂單成長空間。法人表示，隨著半導體線寬線距縮小，AHF的應用也將增加；隨N2量產，法人預估今年AHF產品在台特化特殊氣體營收占比中，可望達到二位數。

此外，台特化也持續研發、自製產品，惟新產品尚需認證時間，期待今年能迎來進展。台特化日前於法說會上表示，鎖定先進製程日新月異的需求，至2030年為止，目標「一年推出一項新產品、每年有一項產品通過客戶驗證」。

法人並分析，受惠N2製程放大，台特化旗下核心產品矽乙烷（Disilane）在N2製程中具寡占地位，已成為該產品最大供應商；此外，台特化產品在N3的市占率也開始提升。在先進製程產能推進下，台特化有望成為優先受惠的供應鏈業者。

每股純益 現金股利 製程

延伸閱讀

勤凱去全年EPS 7.05元創新高 每股股利4.7元同寫新猷

台達電去年EPS 23.14元 要發11.6元

長興台特化 動能強

青雲元月EPS 6.92元

相關新聞

仁寶今年資本支出倍增

代工廠仁寶（2324）衝刺AI伺服器布局，昨（2）日宣布今年資本支出180億元，年增逾一倍。總經理伯納多羅看好，受惠伺服器新產能開始大量開出，本季出貨將比去年第4季倍數成長，2026年伺服器營收占比可望達一成，明年比重進一步翻倍至兩成。

勤凱去年每股賺7.05元 發現金4.5元、股票0.2元

勤凱（4760）昨（2） 日公布去年第4季財報，受惠客戶需求增溫，單季稅後純益7,702萬元，季增10%，年增30%，每股純益2.44元，創單季獲利新高；2025年每股純益7.05元，寫新猷。

12檔法人連買股 短多聚焦

台股短線漲多，加上中東地緣政治風險增溫，面臨拉回壓力。投資專家指出，現階段個股表現空間較大，群創（3481）、長榮等法人連續買超的強勢股，具籌碼優勢且易吸引短多跟進，可望在盤勢震盪時率先脫穎而出。

矽光子族逆勢走揚

台股昨（2）日高檔賣壓湧現，回測5日線關卡，盤面題材股各自發揮，矽光子概念股挾輝達（NVIDIA）GTC大會等題材，股價逆勢走揚，光聖（6442）、聯亞兩檔千金股雙雙逆勢亮燈漲停，法人預期後市仍有漲升空間，建議採低接不追高方式切入。

緯穎目標價 喊到6,670元

野村證券發布報告指出，緯穎（6669）可望受惠於一般伺服器及超微MI450前景優於預期，下半年營收可望加速成長，因此將緯穎今年預估每股稅後純益（EPS）調高7.6%，明年預估EPS提高6.9%，目標價從6,195元升至6,670元，仍為法人圈中最高，維持「買進」評等。

太空 AI 概念股 買盤搶進

台股昨（2）日漲多拉回，但隨爆發美伊戰爭，以及MWC展、2026太空衛星年度大展即將登場，加上SpaceX傳出最快3月申請IPO，兆赫（2485）、元晶等太空AI概念股持續吸引買盤進駐，股價強強滾，匯聚盤面多頭人氣不墜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。