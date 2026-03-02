快訊

攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

原油期 避險利器

經濟日報／ 記者周克威整理

國際原油市場在美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，導致中東局勢瞬間失控，戰火波及中東關鍵原油運輸航道的荷姆茲海峽，航運受阻下，令西德州原油（WTI）與布蘭特原油（Brent）2日開盤雙雙跳空上漲。

美伊雙方已進行三輪談判，談判破裂後隨即發生軍事衝突，對能源市場的影響劇烈。荷姆茲海峽為中東能源運輸關鍵，據國際能源署估計，全球約有25%的海運石油貿易量和20%的液化天然氣都須經由此海峽運輸。雖目前伊朗尚無正式宣布關閉荷姆茲海峽，但已有油輪遭受戰火波及，中東原油運輸幾乎停擺，導致2日國際油價跳空開高。

在伊朗首領哈米尼及多位政府高層喪生後，伊朗展開新一輪無差別的報復性攻擊。重點留意後續美伊兩國戰事進展，若能順利緩解荷姆茲海峽運輸現況，則本次油價短線上的飆升，將很快迎來價格的修正；否則，油價將會維持一段時間的高檔震盪。投資人操作時應密切關注中東衝後續發展，善用台灣期交所的布蘭特原油期貨進行避險。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

國際油價 哈米尼 原油

