聽新聞
0:00 / 0:00
聯昌擬減資27%補虧
聯昌（2431）昨（2）日公布去年第4季歸屬母公司業主淨損1.76億元，虧損較前一季與前年同期增加；2025年歸屬母公司業主淨損2.32億元，虧損較2024年擴大，每股淨損2.1元。
為改善財務結構，聯昌董事會昨天決議辦理減資27.236%，藉此彌補累虧。
聯昌統計，截至去年12月31日止，帳上累積虧損3.02億元，擬減少資本3.02億元，銷除普通股3021.25萬股，減資比例約為27.236%。減資後實收資本額將由11.09億元降至8.07億元，每股面額維持10元。聯昌表示，本次減資案將採無實體發行，每千股約換發新普通股727.63股。本案將提請2026年股東常會通過，並奉主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日與相關作業計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。