聯昌擬減資27%補虧

台股短線漲多，加上中東地緣政治風險增溫，面臨拉回壓力。投資專家指出，現階段個股表現空間較大，群創（3481）、長榮等法人連續買超的強勢股，具籌碼優勢且易吸引短多跟進，可望在盤勢震盪時率先脫穎而出。

2026-03-03 00:52