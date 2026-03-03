聽新聞
皇普去年 EPS 3.65元 創高
皇普建設（2528）昨（2）日發布財報，2025年稅後純益15.32億元，年增17.9%，每股純益（EPS）3.65元，獲利創下歷史新高紀錄。
皇普董事會決議，去年下半年擬配發每股現金股利1.5元、股票股利1.5元，上半年則不分派股利，以昨日收盤價28.95元計算，現金殖利率約5.1%。皇普建設將於5月28日召開股東會，全面改選董事。
皇普建設去年完工量逾200億元，在交屋挹注下，推升全年獲利來到新高，交屋個案包括總銷近百億元的台中大案「皇普莊園」、總銷約26億元高雄「皇普摩天100」、總銷39億元的「皇普新鼻案」、總銷67億元桃園「皇普園首之道」等。
皇普建設今年完工個案有四筆，合計完工量約139億元。
