宏碩系統去年每股賺3.61元
宏碩系統（6895）昨（2）日公告2025年歸屬母公司業主淨利1.23億元，年增41.92%，每股純益3.61元。其中，去年第4季歸屬母公司業主淨利3,407萬元，季減36.94%，年減18.87%，每股純益1元。
受惠半導體設備需求回溫與軍工應用穩定出貨，宏碩系統去年營收衝高至8.51億元，創新高，年增105.62%。
宏碩系統去年第4季營收2.82億元，季增1.08%，年增80.17%。儘管單季獲利受產品組合波動與營業費用支出影響，較前一季與前年同期回落，但綜觀2025年全年營運，憑藉高技術門檻的寡占優勢，整體獲利仍年增逾三成。
展望2026年，法人指出，宏碩系統在半導體與國防需求雙引擎推動下，營運動能可望持續升溫。
