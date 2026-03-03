青雲元月 EPS 6.92元

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

美國記憶體大廠美光台灣代理商青雲（5386）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結元月稅後純益2.49億元，年增逾13倍，每股純益6.92元，單月獲利是去年前三季純益總和逾兩倍，反映記憶體漲價狂潮帶來的正面助力。

青雲昨天股價下跌11.5元，收202.5元。該公司元月營收24.61億元，月增215.72%，年增406.81%，由於營收規模大增，推升獲利同步大幅增長。

青雲表示，2025年第3季受產能結構性改變，包括原廠減產（產能轉供生產HBM）、產品世代交替（DDR4停產），以及市占重分配所引發的供應斷層，造成傳統記憶體供應相對吃緊，也導致訂單延遲交貨與營收下滑。不過，2025年第4季已經陸續恢復正常，營收跟著開始反彈，今年元月營收表現更佳。

青雲是美國記憶體大廠美光及旗下品牌Crucial的記憶體（DRAM）與固態硬碟（SSD）代理商。青雲目前主要營收來源是高階記憶體產品，占營收比重超過七成，其他為板卡、伺服器與其他周邊產品。

青雲目前的業務，包括技嘉消費性電子產品通路代理、技嘉／SMC／MSi／Dell 商用伺服器產品通路代理、美光台灣代理商，以及各類VGA／GPU／繪圖加速卡代理銷售。

展望未來，青雲表示，目標達到產品即時上市與供貨的能力，將與原廠及客戶保持密切聯繫。

其他產品方面，青雲說，將開拓工控與AI應用市場，針對資料中心與企業級應用需求提升，積極投資人才培育與技術創新，確保市場競爭力。同時，持續拓展及引進各類產品代理線，強化多元產品代理線，持續以每年增加兩到三種品項代理線。法人分析，記憶體供給至今仍然緊俏，今年上半年缺貨漲價趨勢不變，青雲身為美光代理商，若能取得充足貨源，業績動能可望延續。

