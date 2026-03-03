美律打入折疊機鏈 預估Q3起陸續出貨 力拚今年營運成長

電聲元件大廠美律（2439）昨（2）日召開線上法說會，公司透露，已切入美系手機客戶折疊機供應鏈，提供揚聲器等聲學產品，預估第3季開始備貨並陸續出貨，力拚今年營運成長。

美律一直以來都是蘋果iPhone的聲學元件供應商之一，法人認為，此次透露的的美系手機客戶折疊機很可能是蘋果的首款折疊iPhone，而且以備貨、出貨時程來看，也符合外界傳聞的上市時間點。惟美律並未透露客戶細節。

展望後市，美律表示，儘管本季受傳統淡季以及春節假期影響，營收將呈現季減，但因Audio與電競耳機有強大基本盤支撐，業績仍會比去年同期成長。

美律認為，本季營收估年增、季減，毛利率持平，第2季起開始成長，但下半年尚未明朗，不確定性高，目標穩健中求成長，力拚業績較去年提升。

美律強調，除耳機產品外，旗下電池新產品也進入量產階段，加上醫療產品與電腦用揚聲器前景看好，該公司將持續透過提升產能利用率與營運優化策略，改善毛利率與外部挑戰帶來的影響。

美律預期，2026年營運將朝向更具規模經濟、多元化策略的方向穩健邁進。

美律日前已公布2025年財報，全年合併營收464.91億元，創新高，年增6%；淨利歸屬母公司業主淨利13.36億元，年減37.6%，每股純益5.36元，不如前年每股純益9.26元。

美律表示，去年獲利衰退，主因年受關稅分攤、產線轉移成本提升，以及美元匯率走貶等因素影響。

至於各產品線表現，美律表示，去年耳機年成長28%，動能主要來自Audio耳機客戶需求增加；揚聲器衰退3%，主因耳機用揚聲器與電腦用揚聲器需求略降；其他產品則年衰退5%，主因電池新客戶量產時程調整，預估2026年就會注入貢獻。