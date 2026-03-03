美律打入折疊機鏈 預估Q3起陸續出貨 力拚今年營運成長

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
美律法說會重點
電聲元件大廠美律（2439）昨（2）日召開線上法說會，公司透露，已切入美系手機客戶折疊機供應鏈，提供揚聲器等聲學產品，預估第3季開始備貨並陸續出貨，力拚今年營運成長。

美律一直以來都是蘋果iPhone的聲學元件供應商之一，法人認為，此次透露的的美系手機客戶折疊機很可能是蘋果的首款折疊iPhone，而且以備貨、出貨時程來看，也符合外界傳聞的上市時間點。惟美律並未透露客戶細節。

展望後市，美律表示，儘管本季受傳統淡季以及春節假期影響，營收將呈現季減，但因Audio與電競耳機有強大基本盤支撐，業績仍會比去年同期成長。

美律認為，本季營收估年增、季減，毛利率持平，第2季起開始成長，但下半年尚未明朗，不確定性高，目標穩健中求成長，力拚業績較去年提升。

美律強調，除耳機產品外，旗下電池新產品也進入量產階段，加上醫療產品與電腦用揚聲器前景看好，該公司將持續透過提升產能利用率與營運優化策略，改善毛利率與外部挑戰帶來的影響。

美律預期，2026年營運將朝向更具規模經濟、多元化策略的方向穩健邁進。

美律日前已公布2025年財報，全年合併營收464.91億元，創新高，年增6%；淨利歸屬母公司業主淨利13.36億元，年減37.6%，每股純益5.36元，不如前年每股純益9.26元。

美律表示，去年獲利衰退，主因年受關稅分攤、產線轉移成本提升，以及美元匯率走貶等因素影響。

至於各產品線表現，美律表示，去年耳機年成長28%，動能主要來自Audio耳機客戶需求增加；揚聲器衰退3%，主因耳機用揚聲器與電腦用揚聲器需求略降；其他產品則年衰退5%，主因電池新客戶量產時程調整，預估2026年就會注入貢獻。

仁寶今年資本支出倍增

代工廠仁寶（2324）衝刺AI伺服器布局，昨（2）日宣布今年資本支出180億元，年增逾一倍。總經理伯納多羅看好，受惠伺服器新產能開始大量開出，本季出貨將比去年第4季倍數成長，2026年伺服器營收占比可望達一成，明年比重進一步翻倍至兩成。

勤凱去年每股賺7.05元 發現金4.5元、股票0.2元

勤凱（4760）昨（2） 日公布去年第4季財報，受惠客戶需求增溫，單季稅後純益7,702萬元，季增10%，年增30%，每股純益2.44元，創單季獲利新高；2025年每股純益7.05元，寫新猷。

12檔法人連買股 短多聚焦

台股短線漲多，加上中東地緣政治風險增溫，面臨拉回壓力。投資專家指出，現階段個股表現空間較大，群創（3481）、長榮等法人連續買超的強勢股，具籌碼優勢且易吸引短多跟進，可望在盤勢震盪時率先脫穎而出。

矽光子族逆勢走揚

台股昨（2）日高檔賣壓湧現，回測5日線關卡，盤面題材股各自發揮，矽光子概念股挾輝達（NVIDIA）GTC大會等題材，股價逆勢走揚，光聖（6442）、聯亞兩檔千金股雙雙逆勢亮燈漲停，法人預期後市仍有漲升空間，建議採低接不追高方式切入。

緯穎目標價 喊到6,670元

野村證券發布報告指出，緯穎（6669）可望受惠於一般伺服器及超微MI450前景優於預期，下半年營收可望加速成長，因此將緯穎今年預估每股稅後純益（EPS）調高7.6%，明年預估EPS提高6.9%，目標價從6,195元升至6,670元，仍為法人圈中最高，維持「買進」評等。

太空 AI 概念股 買盤搶進

台股昨（2）日漲多拉回，但隨爆發美伊戰爭，以及MWC展、2026太空衛星年度大展即將登場，加上SpaceX傳出最快3月申請IPO，兆赫（2485）、元晶等太空AI概念股持續吸引買盤進駐，股價強強滾，匯聚盤面多頭人氣不墜。

