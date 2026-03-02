快訊

聯昌2025年虧損擴大淨損2.32億元 擬減資27.23%彌補虧損

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
聯昌總經理林春連(左)於證交所說明。圖／截自證交所直播
聯昌（2431）2日召開記者會表示，董事會決議辦理減資彌補累積虧損，預計減資金額約3.02億元，銷除普通股3,021.25萬股，減資比例約為27.236%。

聯昌同步公布2025年度合併財務報告，全年歸屬母公司業主淨損2.32億元，較2024年虧損7,012.5萬元大幅擴大；基本每股虧損2.1元。

單看2025年第4季表現，聯昌單季歸屬母公司業主淨損1.76億元，較2025年第3季單季虧損2,211.3萬元顯著擴大，與同期稅後虧損1,682.8萬元相比，虧損亦呈現放大趨勢。聯昌2025年全年營收3.75億元，年減7.04%，且受毛損擴大影響，導致全年稅後赤字壓力加重。

聯昌表示，截至2025年底公司帳載累積虧損計3.02億元，為改善財務結構，擬透過減資瘦身。減資後實收資本額將由11.09億元降至8.07億元，每股面額維持10元，預計每千股換發新普通股727.63股。

本案將提請2026年股東常會通過，並奉主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日。聯昌強調，本次換發新股之權利義務與原股份相同，若未來因股本變動影響減資比例，將授權董事長全權處理。

