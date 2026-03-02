聯昌2025年虧損擴大淨損2.32億元 擬減資27.23%彌補虧損

代工廠仁寶（2324）全力衝刺AI伺服器新營運布局，預計今年資本支出將會擴大到180億元的歷史新高水準，總經理Tony Bonadero預期，今年由於伺服器新產能開始大量開出推動，本季出貨動能將比去年第4季倍數成長，且全年伺服器營收將可望達到整體營運占比一成，明年將可望達到兩成水準。

2026-03-02 17:27