仁寶法說會／AI 伺服器本季出貨開始衝刺 今年資本支出上看180億元
代工廠仁寶（2324）全力衝刺AI伺服器新營運布局，預計今年資本支出將會擴大到180億元的歷史新高水準，總經理Tony Bonadero預期，今年由於伺服器新產能開始大量開出推動，本季出貨動能將比去年第4季倍數成長，且全年伺服器營收將可望達到整體營運占比一成，明年將可望達到兩成水準。
仁寶2日舉行法說會並釋出未來營運展望，Tony Bonadero指出，目前AI伺服器相關訂單動能主要著重在Blackwell架構，至於伺服器規格則從過去以主板生意為主向上延伸到L10／L11，且在新產能開出推動下，預計本季AI伺服器出貨動能將可望比去年第4季翻倍成長。
從營收占比來看，Tony Bonadero認為，AI伺服器今年在較高單價的L10帶動下，全年伺服器營收占比將可望達到一成左右水準，且當前訂單能見度已經放眼到今年下半年，甚至是明年，目標是在明年將伺服器營收占比拉高到20％左右水準。
至於筆電業務，Tony Bonadero指出，今年第1季因記憶體價格上漲及零組件缺貨、季節性因素影響，筆電本季出貨將季減15～20％，至於全年出貨量將呈現持平或微幅成長，表現優於產業預期的下滑水準。
記憶體漲價及供給吃緊影響，Tony Bonadero表示，今年預計DRAM、NAND Flash仍將呈現逐季上漲趨勢，且供給短缺狀態將可能延伸到2027年，同時將會讓PC單機成本增加100～150美元，仁寶將會優先進攻高單價PC機種。
