仁寶法說會／2026年將以 AI 伺服器為主 5+成長支柱為輔、持續轉型

仁寶（2324）於法說會上表示，AI 伺服器平台進展順利，預計第 1 季伺服器營收將比上季翻倍，並且上半年的訂單能見度非常高，預計動能會延續至下半年，目標全年超過總營收的 10%。而五大成長支柱去年營收成長近 20%，今年將會持續推進。

總經理 Tony 指出，目前 AI 伺服器出貨以 HGX B300 和 RTX AI 平台為主，並積極與 AMD 合作開發機櫃方案，至於 NVIDIA 的部分，由於平台更新速度非常快，因此仁寶將注意力集中於下一代平台（如 Vera Rubin）。至於組裝方面，初期會從 Level 10 (L10) 開始，隨後逐步遷移至 L11。同時公司也強調，雖然伺服器從單板出貨轉向整機系統（Buy-and-Sell 模式），確實會對毛利率造成壓力，但仁寶更看重的是整體的獲利金額與效率，規模經濟將會帶來更高的營業淨利。

仁寶去年於董事會上通過 6 億美元 ECB 提案，以因應營運資金需求，公司預計今年的資本支出將會大幅增加，從去年的 82 億躍升至 180 億，其中 60 億元將會用在伺服器相關投資，包括台灣的伺服器實驗室、越南新增產線及美國工廠擴充。另外有 40 億元將會用於台灣總部大樓的興建支出。

至於非 AI 部分，5G 領域去年營收近乎翻倍，今年將延續成長動能；車用的部分，仁寶則努力從單純的代工（EMS）轉向更高毛利的 ADAS 和散熱方案；而醫療領域也將持續進行，並考慮透過併購（M&A）來加速成長。Tony 表示，今年將會是「試金石」的一年，仁寶會將資源集中在符合策略願景的業務上，大刀闊斧地進行改革。