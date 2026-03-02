快訊

仁寶法說會／2026年將以 AI 伺服器為主 5+成長支柱為輔、持續轉型

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

仁寶（2324）於法說會上表示，AI 伺服器平台進展順利，預計第 1 季伺服器營收將比上季翻倍，並且上半年的訂單能見度非常高，預計動能會延續至下半年，目標全年超過總營收的 10%。而五大成長支柱去年營收成長近 20%，今年將會持續推進。

總經理 Tony 指出，目前 AI 伺服器出貨以 HGX B300 和 RTX AI 平台為主，並積極與 AMD 合作開發機櫃方案，至於 NVIDIA 的部分，由於平台更新速度非常快，因此仁寶將注意力集中於下一代平台（如 Vera Rubin）。至於組裝方面，初期會從 Level 10 (L10) 開始，隨後逐步遷移至 L11。同時公司也強調，雖然伺服器從單板出貨轉向整機系統（Buy-and-Sell 模式），確實會對毛利率造成壓力，但仁寶更看重的是整體的獲利金額與效率，規模經濟將會帶來更高的營業淨利。

仁寶去年於董事會上通過 6 億美元 ECB 提案，以因應營運資金需求，公司預計今年的資本支出將會大幅增加，從去年的 82 億躍升至 180 億，其中 60 億元將會用在伺服器相關投資，包括台灣的伺服器實驗室、越南新增產線及美國工廠擴充。另外有 40 億元將會用於台灣總部大樓的興建支出。

至於非 AI 部分，5G 領域去年營收近乎翻倍，今年將延續成長動能；車用的部分，仁寶則努力從單純的代工（EMS）轉向更高毛利的 ADAS 和散熱方案；而醫療領域也將持續進行，並考慮透過併購（M&A）來加速成長。Tony 表示，今年將會是「試金石」的一年，仁寶會將資源集中在符合策略願景的業務上，大刀闊斧地進行改革。

力智法說會／估計首季先蹲 後續逐漸提升

力智法說會／看好 AI 帶動單機價值、晶圓代工與封測價格走升

神基法說會／看好軍工、無人機成長動能 預估今年營收5-10%增長

仁寶法說會／先蹲後跳 衝刺伺服器業務、目標雙位數營收占比

仁寶法說會／AI 伺服器本季出貨開始衝刺 今年資本支出上看180億元

代工廠仁寶（2324）全力衝刺AI伺服器新營運布局，預計今年資本支出將會擴大到180億元的歷史新高水準，總經理Tony Bonadero預期，今年由於伺服器新產能開始大量開出推動，本季出貨動能將比去年第4季倍數成長，且全年伺服器營收將可望達到整體營運占比一成，明年將可望達到兩成水準。

力智法說會／估計首季先蹲 後續逐漸提升

電源管理IC廠力智（6719）於2日召開法說會，展望今年營運，該公司總經理黃學偉表示，本季營收估計將呈現季減，惟第2季後可望逐步回升，今年毛利率展望方面則可望提高。

信錦強攻低軌衛星市場 今年訂單量大增

軸承廠信錦（1582）近年來積極耕耘低軌衛星市場，信錦指出，公司今年不僅美系衛星大客戶的訂單持續成長，帶動出貨動能轉強，且供應品項也持續擴大，內部預估，低軌衛星營收占比將從去年的個位數，跳增到10%以上，躍升主力營收產品線。

力智法說會／看好 AI 帶動單機價值、晶圓代工與封測價格走升

電源管理IC廠力智（6719）2日召開2025年第4季法說會，展望本季，總經理黃學偉指出，受客戶備貨節奏調整、CPU/GPU供貨吃緊與記憶體漲價等因素影響，短期消費型需求偏保守，首季營收將呈季減，但預期第2季可望逐步回升；毛利率則可望受惠高價值產品占比提升而改善。

鴻碩公告1月 EPS -0.43元

鴻碩（3092）因為有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，2日公告1月稅後淨損4,700萬元，去年同期稅後淨損為4.500萬元，今年1月每股稅後淨損（EPS）為0.43元，去年同期每股淨損0.41元。

