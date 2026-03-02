力智法說會／估計首季先蹲 後續逐漸提升

電源管理IC廠力智（6719）於2日召開法說會，展望今年營運，該公司總經理黃學偉表示，本季營收估計將呈現季減，惟第2季後可望逐步回升，今年毛利率展望方面則可望提高。

力智先前已先公布財報，去年合併營收為45.81億元，年增24％，毛利率為34.8％，年增4.6個百分點，獲利6.93億元，年增2.01倍，每股純益為6.58元，去年第4季每股純益為2.33元。

黃學偉認為，今年首季因去年下半年客戶備貨較為積極，再加上CPU及GPU供貨吃緊，及近期記憶體漲價等多重因素影響，短期內在消費型產品需求方面會較為保守，客戶也調整備貨節奏，工作天數與季節性因素也是影響因素，因此本季營收估計將呈現季減，惟第2季後可望逐步回升。

至於毛利率方面，黃學偉評估，由於高價值產品占比提升，因此將有望提高。

對於伺服器應用的營收比重，力智提到，該公司去年相關業績約僅占低個位數百分比，還需要時間導入，希望今年能逐步增長，朝向未來達5％以上的目標。

黃學偉強調，力智的產品線可全面支援終端裝置運算、邊緣伺服運算、雲端伺服算力中心等三大應用領域。該公司除了持續鞏固消費性市場外，也將持續擴大工業應用領域，並以車用電子為中長期發展目標。

另外針對上游漲價議題，黃學偉指出，今年開始無論是8吋或12吋晶圓代工，或後段封裝測試，都有漲價趨勢。該公司會根據整個產品成本的價格發展趨勢，及市場供需情況來做最適當的因應措施。在電源IC方面，有幾家同業已出現漲價動作，將會持續關注。