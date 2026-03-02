快訊

力智法說會／估計首季先蹲 後續逐漸提升

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

電源管理IC廠力智（6719）於2日召開法說會，展望今年營運，該公司總經理黃學偉表示，本季營收估計將呈現季減，惟第2季後可望逐步回升，今年毛利率展望方面則可望提高。

力智先前已先公布財報，去年合併營收為45.81億元，年增24％，毛利率為34.8％，年增4.6個百分點，獲利6.93億元，年增2.01倍，每股純益為6.58元，去年第4季每股純益為2.33元。

黃學偉認為，今年首季因去年下半年客戶備貨較為積極，再加上CPU及GPU供貨吃緊，及近期記憶體漲價等多重因素影響，短期內在消費型產品需求方面會較為保守，客戶也調整備貨節奏，工作天數與季節性因素也是影響因素，因此本季營收估計將呈現季減，惟第2季後可望逐步回升。

至於毛利率方面，黃學偉評估，由於高價值產品占比提升，因此將有望提高。

對於伺服器應用的營收比重，力智提到，該公司去年相關業績約僅占低個位數百分比，還需要時間導入，希望今年能逐步增長，朝向未來達5％以上的目標。

黃學偉強調，力智的產品線可全面支援終端裝置運算、邊緣伺服運算、雲端伺服算力中心等三大應用領域。該公司除了持續鞏固消費性市場外，也將持續擴大工業應用領域，並以車用電子為中長期發展目標。

另外針對上游漲價議題，黃學偉指出，今年開始無論是8吋或12吋晶圓代工，或後段封裝測試，都有漲價趨勢。該公司會根據整個產品成本的價格發展趨勢，及市場供需情況來做最適當的因應措施。在電源IC方面，有幾家同業已出現漲價動作，將會持續關注。

車用電子 營收 晶圓代工

仁寶法說會／AI 伺服器本季出貨開始衝刺 今年資本支出上看180億元

代工廠仁寶（2324）全力衝刺AI伺服器新營運布局，預計今年資本支出將會擴大到180億元的歷史新高水準，總經理Tony Bonadero預期，今年由於伺服器新產能開始大量開出推動，本季出貨動能將比去年第4季倍數成長，且全年伺服器營收將可望達到整體營運占比一成，明年將可望達到兩成水準。

仁寶法說會／2026年將以 AI 伺服器為主 5+成長支柱為輔、持續轉型

仁寶（2324）於法說會上表示，AI 伺服器平台進展順利，預計第 1 季伺服器營收將比上季翻倍，並且上半年的訂單能見度非常高，預計動能會延續至下半年，目標全年超過總營收的 10%。而五大成長支柱去年營收成長近 20%，今年將會持續推進。

信錦強攻低軌衛星市場 今年訂單量大增

軸承廠信錦（1582）近年來積極耕耘低軌衛星市場，信錦指出，公司今年不僅美系衛星大客戶的訂單持續成長，帶動出貨動能轉強，且供應品項也持續擴大，內部預估，低軌衛星營收占比將從去年的個位數，跳增到10%以上，躍升主力營收產品線。

力智法說會／看好 AI 帶動單機價值、晶圓代工與封測價格走升

電源管理IC廠力智（6719）2日召開2025年第4季法說會，展望本季，總經理黃學偉指出，受客戶備貨節奏調整、CPU/GPU供貨吃緊與記憶體漲價等因素影響，短期消費型需求偏保守，首季營收將呈季減，但預期第2季可望逐步回升；毛利率則可望受惠高價值產品占比提升而改善。

鴻碩公告1月 EPS -0.43元

鴻碩（3092）因為有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，2日公告1月稅後淨損4,700萬元，去年同期稅後淨損為4.500萬元，今年1月每股稅後淨損（EPS）為0.43元，去年同期每股淨損0.41元。

