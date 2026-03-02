快訊

信錦強攻低軌衛星市場 今年訂單量大增

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

軸承廠信錦（1582）近年來積極耕耘低軌衛星市場，信錦指出，公司今年不僅美系衛星大客戶的訂單持續成長，帶動出貨動能轉強，且供應品項也持續擴大，內部預估，低軌衛星營收占比將從去年的個位數，跳增到10%以上，躍升主力營收產品線。

信錦指出，隨著低軌衛星產業需求強勁成長及產品新專案陸續導入，將提升公司在低軌衛星產品的營收規模，雖然產業仍面臨諸多挑戰，面對多變的市場環境，但公司將持續強化研發創新，深化既有產品的滲透率及延伸領域，拓展產品組合。

信錦進一步表示，目前公司已積極將資源聚焦在太空衛星相關領域，以全球產能（中國大陸、台灣、越南、泰國等地）全力配合客戶需求，透過彈性調整配置，以應對市場的快速變化，對未來展望審慎樂觀。

據悉，信錦切入低軌衛星的品項包括降噪蓋、天線、散熱片、烘烤盤、底座與支架等六項產品，出貨動能轉強原因來自低軌衛星即將步入商業化階段，推升市場需求激增，帶動信錦出貨動能轉強。

此外，全球低軌衛星龍頭廠SpaceX近期正在準備全球史上最大規模IPO，估計最快第2季完成，宣告太空產業正式邁入商業化爆發期；未來在資金到位下，SpaceX營運規模勢必將進一步擴張，進而加速實現馬斯克口中的太空AI計畫，激勵低軌衛星零組件市場需求火熱。

除SpaceX外，中國大陸也正傾舉國之力推動國網與千帆兩大太空計畫，藉此與美國的星鏈一別高下，而亞馬遜與波音也正在搶占太空軌道資源，各種跡象均顯示太空AI爭霸戰已悄悄開打，為低軌衛星零組件市場帶來新的商機。

信錦2日召開董事會通過年報，去年度營收86.79億元，年減7.7%，稅後純益4.97億元，年減51.3%，每股純益3.45元。同時，信錦董事會決議配發現金股利3元，配發率達87%，若以2日收盤價75.2元計算，殖利率約4%。

仁寶法說會／AI 伺服器本季出貨開始衝刺 今年資本支出上看180億元

代工廠仁寶（2324）全力衝刺AI伺服器新營運布局，預計今年資本支出將會擴大到180億元的歷史新高水準，總經理Tony Bonadero預期，今年由於伺服器新產能開始大量開出推動，本季出貨動能將比去年第4季倍數成長，且全年伺服器營收將可望達到整體營運占比一成，明年將可望達到兩成水準。

仁寶法說會／2026年將以 AI 伺服器為主 5+成長支柱為輔、持續轉型

仁寶（2324）於法說會上表示，AI 伺服器平台進展順利，預計第 1 季伺服器營收將比上季翻倍，並且上半年的訂單能見度非常高，預計動能會延續至下半年，目標全年超過總營收的 10%。而五大成長支柱去年營收成長近 20%，今年將會持續推進。

力智法說會／估計首季先蹲 後續逐漸提升

電源管理IC廠力智（6719）於2日召開法說會，展望今年營運，該公司總經理黃學偉表示，本季營收估計將呈現季減，惟第2季後可望逐步回升，今年毛利率展望方面則可望提高。

力智法說會／看好 AI 帶動單機價值、晶圓代工與封測價格走升

電源管理IC廠力智（6719）2日召開2025年第4季法說會，展望本季，總經理黃學偉指出，受客戶備貨節奏調整、CPU/GPU供貨吃緊與記憶體漲價等因素影響，短期消費型需求偏保守，首季營收將呈季減，但預期第2季可望逐步回升；毛利率則可望受惠高價值產品占比提升而改善。

鴻碩公告1月 EPS -0.43元

鴻碩（3092）因為有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，2日公告1月稅後淨損4,700萬元，去年同期稅後淨損為4.500萬元，今年1月每股稅後淨損（EPS）為0.43元，去年同期每股淨損0.41元。

