快訊

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

聽新聞
0:00 / 0:00

力智法說會／看好 AI 帶動單機價值、晶圓代工與封測價格走升

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

電源管理IC廠力智（6719）2日召開2025年第4季法說會，展望本季，總經理黃學偉指出，受客戶備貨節奏調整、CPU/GPU供貨吃緊與記憶體漲價等因素影響，短期消費型需求偏保守，首季營收將呈季減，但預期第2季可望逐步回升；毛利率則可望受惠高價值產品占比提升而改善。

黃學偉表示，AI需求擴張、雲端服務供應商擴大資本支出，帶動資料中心、高效能運算與網通平台持續升級，推升高效能、高功率密度與高可靠度電源管理解決方案需求。隨平台架構演進、功耗快速增加，電源管理IC在系統中的重要性攀升，不僅推動產品規格升級，也帶動單機價值成長，並有助提升整體產業產值。

在公司布局方面，黃學偉指出，面對AI終端與伺服器平台升級，處理器對功耗與電源轉換效率要求大幅提高，高整合電源IC整體解決方案成為關鍵；力智將持續掌握新一代CPU、GPU平台電源架構，提前布局高電流、高效率、高整合的電源IC技術與方案。同時，公司已就新舊平台與高低規終端產品，備妥並通過認證的Vcore控制器、Power Stage與Power Monitor，可即時因應平台變化並維持供貨彈性；Hybrid digital Vcore方面，力智也預期2026年相關營收將較2025年呈倍數成長，成為後續動能之一。

此外，黃學偉也指出被動元件與電源IC、功率元件在系統應用上高度相關，公司大股東國巨*（2327）在電源相關被動元件的能力，可協助力智強化電源IC產品技術、拓展市場並提升客戶服務。目前雙方已在運算平台與工業應用展開技術與產品整合合作，力智也已透過國巨的銷售平台進行產品銷售，並已帶來營收貢獻，未來對高端品牌客戶的營收挹注可望逐步放大。

談到供應鏈與價格動態，黃學偉表示，AI需求快速成長可能造成上游晶圓與封測資源趨緊，記憶體供應緊張也推升相關元件價格，短期對部分終端成本結構形成壓力；晶圓代工端方面，他指出8吋、12吋已有部分產品類型吃緊，且晶圓代工廠已開始漲價，封裝與測試端亦有漲價趨勢，電源IC同業也陸續啟動漲價。力智將持續關注供需與成本走勢，配合供應商策略合作及產能前置布局，確保供應穩定並適時應對市場變化。

晶圓代工 被動元件 資本支出

延伸閱讀

技嘉於MWC推動電信AI轉型 以端到端AI基礎架構加速資料價值落地

神基法說會／看好軍工、無人機成長動能 預估今年營收5-10%增長

測試介面廠 掀擴張競賽

研華無人機控制模組大量出貨 今年獲利挑戰新高

相關新聞

仁寶法說會／AI 伺服器本季出貨開始衝刺 今年資本支出上看180億元

代工廠仁寶（2324）全力衝刺AI伺服器新營運布局，預計今年資本支出將會擴大到180億元的歷史新高水準，總經理Tony Bonadero預期，今年由於伺服器新產能開始大量開出推動，本季出貨動能將比去年第4季倍數成長，且全年伺服器營收將可望達到整體營運占比一成，明年將可望達到兩成水準。

仁寶法說會／2026年將以 AI 伺服器為主 5+成長支柱為輔、持續轉型

仁寶（2324）於法說會上表示，AI 伺服器平台進展順利，預計第 1 季伺服器營收將比上季翻倍，並且上半年的訂單能見度非常高，預計動能會延續至下半年，目標全年超過總營收的 10%。而五大成長支柱去年營收成長近 20%，今年將會持續推進。

力智法說會／估計首季先蹲 後續逐漸提升

電源管理IC廠力智（6719）於2日召開法說會，展望今年營運，該公司總經理黃學偉表示，本季營收估計將呈現季減，惟第2季後可望逐步回升，今年毛利率展望方面則可望提高。

信錦強攻低軌衛星市場 今年訂單量大增

軸承廠信錦（1582）近年來積極耕耘低軌衛星市場，信錦指出，公司今年不僅美系衛星大客戶的訂單持續成長，帶動出貨動能轉強，且供應品項也持續擴大，內部預估，低軌衛星營收占比將從去年的個位數，跳增到10%以上，躍升主力營收產品線。

力智法說會／看好 AI 帶動單機價值、晶圓代工與封測價格走升

電源管理IC廠力智（6719）2日召開2025年第4季法說會，展望本季，總經理黃學偉指出，受客戶備貨節奏調整、CPU/GPU供貨吃緊與記憶體漲價等因素影響，短期消費型需求偏保守，首季營收將呈季減，但預期第2季可望逐步回升；毛利率則可望受惠高價值產品占比提升而改善。

鴻碩公告1月 EPS -0.43元

鴻碩（3092）因為有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，2日公告1月稅後淨損4,700萬元，去年同期稅後淨損為4.500萬元，今年1月每股稅後淨損（EPS）為0.43元，去年同期每股淨損0.41元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。